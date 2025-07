Aszály és bőség egyszerre jellemzi az idei szezont, meglepetést hozott a búza

A búza aratását napokon belül befejezik, a repcét, az árpát pedig immár teljes mennyiségben a magtárak védelmére bízták a gazdák. Az utóbbi kalászos általában közepes vagy annál is több termést adott az aszály ellenére is. Hektáronként elérték vele az 5 tonnát, sőt, a víztartóbb és tápanyaggal jól ellátott földeken megtermett 6-7 tonna szem. A tritikálé 4,5-5 tonna hozamával többnyire ugyancsak elégedettek a termesztők. A hektáronként termett 4-6,5 tonna búzaszemek zöme pedig első osztályú minőségű a sikértartalom és a hektolitersúly tekintetében egyaránt. A liszt értékét befolyásoló, eme két fontos tulajdonság jellemzővé válása épp a más kultúrákban súlyos károkat okozó szárazságnak köszönhető. A homokhátsági gazdák bíznak abban, hogy a még kint lévő, 10 százalék körüli víztartalmúra száradt szemek beltartalmát nem rontják az utóbb jelentkező esőzések, legalábbis annyi kárt nem okoznak, mint az korábban, viaszérés idején az gyakran előfordul.

A kalászosok a vártnál több terméssel vészelték át az aszályt

Fotó: Miklay Jenő

Ennyi pénzbe kerül a búza és az árpa

– Az ősziek közül főleg a repce okozott kellemes meglepetést a termesztőknek. A kevés csapadék ellenére e növény fejlődésére nézve igen jó hatással volt a hűvös április és május. Ez az időjárás most megmutatkozott a várakozásokon felüli, hektáronként 2,5-3 tonna hozamokon és nem mentek ritkaságszámba az olyan táblák sem, amelyekről lejött 4 tonna szem. A repcés gazdákat kárpótolja a más kultúrákban jelentkező veszteség, hiszen a repcemagot ez idő tájt tonnánként 190-200 ezer forintért lehet eladni a piacon. A kereskedelmi értékekre vonatkozó arányokat tekintve szolidabb a kalászosok felvásárlási ára. Például az árpáért 60-65 ezer, a jó minőségű búzáért tonnánként 71-75 ezer forintot kínálnak a felvásárlók – számolt be eredményeikről Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör alelnöke.

Nagy az aszály, későn jött a csapadék

A tavasziak állapotát illetően kevésbé derűlátóak a termesztők. Későn jött a veteményekre a csapadék.

– Nagyjából 20-25 milliméter esőt kapott a térség. Akkorra sajnos, a kukorica talajfoltokban már több körzetben kisült. A termesztésre alkalmasabb talajokon többé-kevésbé épségben maradt ugyan a növényállomány, a termékenyülés azonban általában gyenge, inkább csak a még zöld asszimilációs felülettel bíró kukoricán találtunk kötést. A virágzó napraforgó valószínűleg jobban hasznosítja a nedvességet, számítunk valamennyi termésre. Mondanom sem kellene, a szomjazó táblák veteményei között az öntözött, egészséges, erős kukoricának, napraforgónak üdítő a látványuk – sorolta a gazdakör alelnöke.