Több pénzt hoz a magasabb végzettség, ezekben a szakmákban megugrottak az átlagbérek

A fizikai dolgozók 17 havi átlagbérét viszi haza egy szellemi dolgozó, ez jellemzi elsősorban a keresetek Bács-Kiskunban megfigyelhető tendenciáját. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kimutatása szerint ugyanis nettó 456 ezret keres egy diplomás, míg egy szakmunkás 311 ezret kap a számlájára. Azaz míg egy év alatt egy fizikai munkás átlagosan 3 millió 732 ezer forintot utal a bankszámlájára a munkáltatója, addig annak a személynek, aki szellemi dolgozó, ennél többet, 5 millió 472 ezer forintot.

Keresetek Bács-Kiskunban: ennyit pénzt vittek haza tavaly a dolgozók

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Hogyan alakultak a keresetek Bács-Kiskunban?

A magasabb képzettség jóval nagyobb fizetést jelent idehaza, de ez általában igaz, az Európai Unió többi tagállamára is. Ami azonban ezt a képet árnyalja: azt senki sem tudja, vajon mekkora összeget kapnak és mennyi után adóznak azok a vállalkozók, akik a lakossági megrendeléseket teljesítik. A számlaadás ugyanis nem minden esetben jellemző az elvégzett munka után. A KSH-nak jó rálátása azoknál a cégeknél van, illetve a közszférában dolgozók esetében, ahol minden „le van papírozva”. A bemutatott számok is ez alapján adnak egy hozzávetőleges képet.

A nagy tendenciákat azonban ez döntően nem változtatja meg. A képet az is árnyalja, hogy a kormány családpolitikájának eredményeként a gyermeket nevelők adókedvezményben részesülnek.

Mennyit változtak a bérek Bács-Kiskunban 10 év alatt?

Megnéztük a 2014-es adatokat. Jelentős változásokat tapasztaltunk. Annak idején nettó 170 ezret kerestek a szellemi dolgozók. Most, ahogy fentebb írtuk, 456 ezer forintot. Ez az érték 2,6 szeres emelkedést mutat. A legszembetűnőbb változás az egészségügy területén figyelhető meg. Ott ugyanis az átlagbér igen alacsony, 126 ezer forint volt. Ez mára éppen a négyszeresére emelkedett. Az oktatásban 163 ezer forint volt a havi nettó, amely 2,7 szeresre növekedett. Az iparban 236 ezer volt a fizetés, mára ez 592 ezer forintra változott. A fizikai dolgozók nettó átlagbére 101 ezer forint volt 10 éve, amely mára megháromszorozódott.

Emellett azonban az is igaz, hogy a bérek bár emelkedtek, az árak is meglódultak időközben az utóbbi 10 évben. A zsemle átlagosan 19 forint volt, most 66 forint. A rövidkaraj 1440 forint volt a KSH adata alapján, tavaly 2610. Pontyszelet 1060 forint/kilogramm, most 4320. Tíz darab tojásért 365 forintot kellett fizetni, most 800-1000 forint között mozog az ára. A trappista sajt 1800-ról 3100 forintra emelkedett.