A burgonyát és a szőlőt is pusztulás fenyegeti, térképen mutatjuk, hol a legnagyobb a szárazság

Göbölyös Károly, a Gömbi Agro Kft. ügyvezetője, agrármérnök

Fotó: Barta Zsolt

Soltvadkerten a szőlők szenvednek

Az idén április végéig 156 milliméter eső esett Soltvadkerten, nyilatkozta a Baon.hu-nak Frittmann János, a Kunsági Borvidék elnöke. Ebben a hónapban 10 miliméter esett. Szerencsére nincs meleg, de a talaj felső rétegében alig van nedvesség. A Dunántúlon vagy akár Észak-Magyarországon jóval több eső hullott. Most kellene felkészülni arra, hogy jön egy forró nyár, de a kevés csapadék ezt nem teszi lehetővé a növények számára. Felhalmozódott vízhiány tapasztalható az ültetvényeken. Az öreg szőlők még találnak vizet, de mivel a város környékén fiatalok az ültetvények, így most ezek szenvednek leginkább. Tavaly nyáron Soltvadkerten az utolsó pillanatban jött egy nagyobb eső, de előtte a hiánya megviselte a szőlőket, a tőpusztulás jelentős volt.

Frittmann János, a Kunsági Borvidék elnöke

Fotó: Barta Zsolt

Ilyen helyzetben a legyengült növényeket a kórokozók könnyebben megtámadják. Olyan ez, mint a legyengült ember szervezete: egy kisebb fertőzés is akár végzetes lehet. Olaszországban nem véletlenül öntöznek a termelők, mert náluk is hasonló a helyzet. Mint fogalmazott, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az elnöke a Kunsági Borvidékre nagyon kellene a csapadék, hogy megmaradjon a termelés. Az utolsó három-négy év aszályos volt. Bár korábban volt olyan év, amikor 600 milliméternyi is lehullott, de ma már a sokasodó forró napok és a légköri aszály miatt ez a csapadék is kevés lenne. Az eső eloszlással is baj van, mert ami lehullik, az nem nyáron érkezik, így a gyümölcs beéréshez ez hiányzik, tette hozzá Frittmann János.