A nulláról felépített virágzó gazdasággal komoly örökséget kapott, nem is tékozolja el a lehetőséget

– A Borkatedrálisnak varázsa van. Ha oda bemegy az ember, azt érzi, hogy megérkezett. Valószínűleg ez azért is van, mert ez egy felszentelt épület, amit mint egy templomot is az aranymetszés szabálya szerint építettek. Én hiszek abban, hogy ez is hat az emberekre. Magasabb lelkiállapotba kerül az ember, amikor oda bemegy, és ez mellé még egy nagyon szép élményt is társítunk a borkóstolókkal – vélekedett Zöldi-Kovács Ágnes, a borkatedrális új vezetője, akiről megtudtuk, hogy tősgyökeres nyárlőrinci gazdálkodó családban nőtt fel és ma is szülőfalujában él.

Zöldi-Kovács Ágnes folytatva a családi hagyományt maga is szőlőtermelő

Fotó: Beküldött fotó

Nagyon közel áll a szívéhez Nyárlőrinc és a mezőgazdaság

– Gyerekkoromat a nagyszüleim tanyáján töltöttem, ahol mindig volt szőlő, amiből bort készített a család. Innen ered nálam a szőlő szeretete. Később apukám, Zöldi-Kovács József is gazdálkodni kezdett. A rendszerváltás után kárpótlással visszaszerezte a családi földeket és a saját lábára állt. A nulláról építette fel újra a gazdaságot, amiből eltartotta a háromgyermekes családot. A hektikus időjárás a több lábon állásra sarkalta, így a borszőlőtermelés mellett szántóföldi növények (gabonafélék, kukorica, napraforgó) termesztésével foglalkozott. De a csemegeszőlő állt hozzá a legközelebb, így a későbbiekben fél hektáron több mint 45 fajta csemegeszőlőt kezdett el termeszteni. Ez az ültetvény igazi kis génbank is egyben – mesélte.

– Édesapám a közelmúltban ünnepelte a 80. születésnapját, bár jó egészségnek örvend, de a gazdaságot már mi, gyerekek vettük át. Én a több mint három hektáros kékfrankos ültetvényt gondozom, a gazdaság többi részét pedig a bátyám viszi tovább. A másik testvérem, aki borász Tokaj-Hegyalján él és folytatja a családi hagyományt – tette hozzá.

A mezőgazdaság nagyon sok kihívással küzd

Egy szőlőültetvény telepítése évtizedekre, akár évszázadokra szól. Ugyanakkor a klímaváltozás, a piaci helyzet és a borfogyasztási divat is megnehezíti a termelők életét. Nehéz lekövetni az igényeket.

– A mezőgazdaságot sújtó problémák okán sokszor megfordul a gazdák fejében, hogy abba kellene hagyni az egészet. De mivel a legtöbben, így mi is, ezt szívből csináljuk, nem szeretnénk feladni, mert azt is tudjuk, hogy ha feladnánk, annak súlyos lelki következményei lennének – mondta Ágnes.