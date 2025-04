Méhek nélkül nincs jövő, a tömeges pusztulás miatt veszélyben van a magyar méhészet

Az akác talán a legkeresettebb csemege idehaza, ugyanakkor tény, hogy a korai hidegek a fák virágjait tönkre teszik. Azt szokták mondani, ahány fokos a fagy, annyi méter magasságban okoz gondokat az akácosokban a lehűlés. Azaz 3–5 méter magasságban fagyhatott el a méhecskék „munkahelye”. Ettől függetlenül ez a növény másodvirágzást szokott produkálni. Azaz nem kizárt, hogy újra virágoznak a fák, és a kis zümmögők nem maradnak munka nélkül. Ha azonban egy újabb fagy söpör végig az országon, akkor annyi az aranysárga édes csemegének. Szomor Balázs elmondása szerint a 100 méhcsaládja folyamatosan dolgozik, mivel a repce most kezdett virágozni és a galagonya is napokon belül hozza a virágját. Azaz attól nem kell tartani, hogy idén ne lenne méz, hisz a többi gyümölcsfa ezután várja majd a beporzást, a napraforgó is hónapok múlva látogatható csak. A méhpusztulás azonban nagy gond.

Talán nem kell attól félnünk, hogy nem lesz akácmézünk idén – nyilatkozta a hírportálunknak Szomor Balázs kiskőrösi méhész. A méhpusztulás azonban aggasztónak tűnik

Fotó: Barta Zsolt

Komoly probléma a méhpusztulás

Van azonban ennél egy nagyobb gond: a hazai méhcsaládok jelentős része elpusztult idén. Ez részben annak köszönhető, hogy tavaly hatalmas aszály volt, amely a rovarok télre történő félkészülését akadályozta, illetve ehhez hozzájárult a méhatka betegség is.

A gondokat az is tetézi, hogy a mézpiaci felvásárlási árak a padlón vannak. Az egyik kiskereskedelmi lánc 1400 forintért adta az ünnep előtt az üveges mézet. A kiskőrösi szakember szerint ezzel az árral képtelenség versenyezni. Ez a nagy tételben árusító méhészek számára olyan alacsony felvásárlási árat jelent, amely csak a veszteséget termeli.

Mint fogalmazott, ő pont emiatt egyedi kiszerelésű és minőségű terméket állít elő, hatalmas munkával teremtette meg a piacát, hogy a nagy- és a kiskereskedelem haszna is nála maradjon.

Világjelenség a méhek pusztulása

– Nem tudjuk, mi az oka a méhcsaládok pusztulásának. Szinte nem is tudjuk hogyan védekezzünk. Még 30 éve, ha autóztunk 50 kilométert, akkor a szélvédőnket alig tudtuk letörölni, annyi volt az úton a rovar, ma már erre nincs szükség. El lehet képzelni, hogy a vegyszeres növényvédelmet hogyan is tolerálja a kis zümmögő. Nem kizárt annak a lehetősége, hogy a jelenlegi termelés áldozatai a méheink – fogalmazott Bóna Zoltán keceli méhész.