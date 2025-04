Keserű év ez a méhészetekben, évtizedek óta nem látott veszteségekkel küzdenek – videóval

A tavaszi időszak az egyik, ha nem a legfontosabb a mezőgazdaság, a növények és állatok fejlődése szempontjából. Az időjárásra talán legérzékenyebb fajok közé tartoznak a méhek, így az idei fagyok különösen kártékony hatással voltak a méhészetekre. Kisjuhász Krisztiánt, a Kisjuhász Méhészet tulajdonosát kérdeztük, mire számíthatnak idén a mézkedvelők.

Így érintették a fagyok méhészeteket

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI / Illusztráció

Hogyan érintették a fagyok a méheket?

Mind a méheket, mind a növényzetet megviselte a zord idő, különösen az akácokat, de a gyümölcsfák többségét egyaránt – nyilatkozta a szakember. Mivel a hőmérséklet többször mínusz 7-8 fokig csökkent, az akácok rügyei gyakran a fák tetejéig, 8-9 méteres magasságig elfagytak. Éppen ezért kevés az elérhető nektár, ami bár a rovaroknak elég, de jó eséllyel kevesebb akácméz lesz a piacokon. Bár a vadon élő növények virágzanak, a méhek előjönni sem igazán hajlandóak az ideális 12-15 fok alatt.

Óriási a veszteség a méhészetekben

Az atkák – a méhek legfőbb kártevői – ellen folyamatosan védekezni kell. – Nálunk idén nem volt nagy elhullás, de országos szinten óriási károk keletkeztek, ami összefügg az időjárási tényezőkkel is. Ha rosszak az időjárási viszonyok, mint például a tavalyi őszi aszály idején is, nem tudnak elég virágport termelni a növények. Ha a növényekből nem tudnak a rovarok elég virágport, tápanyagot meríteni, gyengébb az immunrendszerük és sokkal érzékenyebbek a kártevőkre. Olyan ez, mint egy ördögi kör – mondta Kisjuhász Krisztián.

Megjegyezte, utoljára a nyolcvanas években volt ekkora – országosan közel 60 százalékos – veszteség. Több méhésznél az egyedek akár 80 százaléka is elpusztult, ami egy kisvállalkozás számára gyakran végzetes lehet. És, ha egy adott méhcsalád túl is élte az elmúlt hónapokat, de nem termel, az szintén veszteségesnek számít. Mivel egy méhcsalád értéke az 50 ezer forintot is meghaladhatja, a károk sok esetben több millióra rúgnak.

Lesz idén elég hazai méz?

Mivel az elmúlt évekből továbbra is vannak tartalékok, ami egyes méhészetekben a több száz hordót is meghaladja, minden bizonnyal lesz. – Bár a jövőt pontosan nem tudni, előreláthatólag magasabb áron lehet majd hozzájutni, mint az elmúlt években – mondta Kisjuhász Krisztián.