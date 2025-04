Nem csak a mezőgazdaság élvezi az előnyét, otthonaink védelme is nagyban múlik rajta

A jégkár ellen védelmi hálót jelentő az Országos Jégkármérséklő Rendszer riasztási szezonja szeptember 30-ig tart. A cél változatlan: megóvni a magyar mezőgazdaságot, valamint a lakossági és ipari értékeket a jégeső okozta károktól.

A jégkár elleni védekezés több milliárdos károktól mentette meg a gazdákat

Fotó: MW-archív-felvétel / Illusztráció

Kevesebb jég, kisebb károk – a gazdák is érzik a különbséget

A gazdák visszajelzései szerint a jégkármérséklő rendszer működése kézzelfogható előnyökkel jár. Dusnoki Csaba Sándor, az Új Élet Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője, aki 1400 hektáron gazdálkodik, elmondta, általános tapasztalat, hogy sokkal kisebb a pusztító jégeső valószínűsége. Ha mégis előfordul, a jég mérete jelentősen csökken. – Korábban sokkal nagyobb, komoly károkat okozó jégesőket éltünk meg. Most, hogy a településünkön is működik jégkármérséklő generátor, ennek előnyeit mindenki érezheti – mondta.

Így dolgozik a jégkár ellen a védelmi rendszer

A rendszer kétféle generátorból áll: 223 automata és 763 manuális berendezés alkotja a hálózatot. Ezek ezüst-jodid hatóanyagot égetnek el, amit a feláramló légáramlatok a felhőkbe juttatnak. Itt az anyag csökkenti a jégszemcsék méretét, és akadályozza a nagyobb jégmagvak kialakulását. Bár a jégesőt teljesen kizárni nem lehet, a szakemberek biztosítják, hogy a lehulló jég jelentősen kisebb lesz, és így lényegesen kevesebb kárt okoz, mintha a rendszer nem működne.

Folyamatos védelem – számokban a rendszer

A 2024-es védekezési szezon során összesen 93 napon kellett üzemeltetni a generátorokat, ami közel 188 ezer üzemórát jelentett. Ez is jól mutatja, mennyire szükség van a rendszerre és, hogy a klímaváltozás miatt egyre kiszámíthatatlanabb időjárási jelenségekre kell felkészülnünk. A jégkármérséklő rendszer hatékony működése a generátorkezelők áldozatos munkáján is múlik, akik nap mint nap figyelik a riasztásokat, és gyorsan, pontosan reagálnak a veszélyes időjárási helyzetekre.

Ha riasztás jön, éjszaka is menni kell

A legeredményesebb generátorkezelők között van a kisszállási Kasza Károly is, aki 70 évesen minden erejével a jégkárok ellen harcol. Kasza Károly korábban hírportálunknak elmondta, hogy 600 négyszögöles gyümölcsösében telepítették le a talajgenerátort évekkel ezelőtt. A jelzések a telefonjára érkeznek, ami folyamatosan üzemel, így akár éjszakai is jöhet a riasztás, és akkor nincs mese, ugrani kell az ágyból és készen kell állni, hogy beinduljon a szerkezet. Mint elmondta, amikor a jégesők szezonja van, akkor reggel 7-kor, 13 órakor, és 19 órakor jön információ a védelmi központból. Ezek alapján lehet következtetni, hogy a nap során mire is lehet számítani. Tavaly több mint 100 alkalommal kellett rohannia, és készültségbe helyeznie a talajgenerátort.