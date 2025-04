Csúcsra járnak a tormafeldolgozó üzemek, az ízesített készítmények után kapkodnak a vásárlók

Magyarország jelenleg az Európai Unió legnagyobb tormatermelője, az európai termelés több mint egyharmadát adja, évente 10-12 ezer tonna tormát állítunk elő, főként Hajdú-Bihar megyében, ahol a termőterületek 98 százaléka található. A feldolgozott és az ízesített tormakészítmények iránti kereslet ilyenkor húsvét előtt jelentősen megugrik – mondta Kiss Jenő, a petőfiszállási Kiss Torma Kft. ügyvezetője.

Az ízesített tormakészítmények egyre népszerűbbek

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Bár a Kiskunságban nem tudták meghonosítani a torma termesztését, több tormafeldolgozó üzem is működik a térségben. Ezek még a rendszerváltás előtt, a termelőszövetkezetek berkeiben indultak. Közülük több már megszűnt, de van néhány, amely azóta is sikeresen működik. Ilyen például a petőfiszállási Kiss Torma Kft., amely idén ünnepli fennállásnak 33. évfordulóját.

A torma nem csak finom, de nagyon egészséges is

Kiss Jenő hangsúlyozta, fontos megjegyezni, hogy a torma értékes gyógynövény, amit a népi gyógyászatban évszázadokra visszamenően használtak vértisztító, vírus- és baktériumölő hatása miatt. Bár nagyon jó hatással van az emberi szervezetre, mégis ritkán fogyasztjuk. Kiugróan magas a fogyasztás ilyenkor húsvétkor és a téli disznóvágások idején. Szerencsére azonban ez a fogyasztói szokás kezd megváltozni, hiszen a grillételekhez is nagyon jól passzolnak az ízesített tormakészítmények. A szezon kitolódása azért is jó, mert így az üzemben is rövidebb a leállás, 6-7 hónapra, október végétől májusig folyamatos munkát biztosítanak a megrendelések. A nyári és őszi időszakban lassabb tempóban dolgoznak, olyankor végzik el a karbantartási munkákat és készülnek fel a karácsonyi kezdő szezonra.

A torma felvásárlási ára az egekbe szökött

Kiss Jenő arról is beszámolt, hogy jó volt a tavalyi tormatermés, de a felvásárlási árak az egekbe vannak. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy az aszályos nyarak a tormaültetvényeket is megviselik, sokat kell öntözni a növényeket, ami jelentősen megemeli a termelők költségeit, így a felvásárlási árat is.

Azt is megtudtuk, hogy a Kiss Torma Kft-nek több évtizedes kapcsolata van a nyírségi tormatermesztőkkel, akik ilyenkor már a jövő évi alapanyagnak való tormát dugványozzák. Úgy tartják, hogy aki április végégi nem dugványozza el a tormát, annak nem is lesz termése idén.