Nincs szükség súlyos milliárdokra, a Homokhátság sorsa nem ezen múlik

Van megoldás a lefolyás lassítására, a víz visszatartására, a beszivárgás növelésére.

Ahol van elég hely a patak mentén, az első lépés a meder burkolatának eltávolítása és a kikotort iszapból kialakult parti depóniák megbontása.

A mélyült medret természetes anyagokkal részben el lehet zárni és a vízfolyás saját dinamikája intézi a többit.

Csömörön is ezt tették az ottani kiegyenesített, burkolt patakkal, és rövid idő után a környezetbe visszaengedett víz megtelt élettel. Igaz, árvízveszélye is van ennek, mert a folyás néha kiönthet, de ha van hová kilépnie, akkor ez nem probléma, sőt, így a víz újra be tud szivárogni a talajba és pótolni tudja a felszín alatti vízkincset.

Cél a felelős vízgazdálkodás

A kisfilm rámutat, minél több vizes élőhelyet állítunk vissza, annál több esőre számíthatunk. E a kis vízkör. A klímaváltozás hatására a csapadékeloszlás is változik, már nem tavasszal esik a legtöbb eső. Ehhez alkalmazkodni kell, a víz visszatartását központba helyező szemléletváltásra van szükség. Nem kell drága, új beruházás, csak a vízügyi feladatokat kellene újragondolni és megváltoztatni a korábban megépített csatornarendszerek üzemrendjét.

A belvízelvezető csatornák a vízkészletek csökkenésének, a vizes élőhelyek eltűnésének és a biodiverzitás vesztésének fontos okozói, de ma már sokszor az utolsó üde menedéket nyújtják a kiszáradt tájban. A teljes betemetésük semmiképp sem kívánatos megoldás. Nem csak az utolsó vizes élőhelyeket szüntetné meg, de drága, sőt veszélyes is lenne, hiszen a szabályozhatóság lehetősége elveszne. A film szerint a csatornákat elég fentről indulva egy-egy ponton műtárgyakkal zárni, így a vizek sem folynak el és az élőhely-folyosók is megmaradnak. Ha pedig a klímaváltozás újból szélsőségesen csapadékos éveket hozna, a vízvisszatartásra átalakított belvízelvezető csatornák újból betölthetik régi, kármentesítő funkciójukat.

A vízőrző munka létfontosságú a kiszáradás megállítása szempontjából.