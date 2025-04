Nem kémkedni jött, az ültetvényét gondozza így a repülés szerelmese – galériával, videóval

Növényorvos segíti a drónpilóta munkáját

Azt is elmondta, hogy a drón nem alkalmas mindenre, de nagyon jó kiegészítő eszköz a mezőgazdaságban. Jó lehetőség a nehezen megközelíthető helyek kezelésére. Drónnal könnyedén elérhetők a meredek domboldalak, sűrű, erdős területek vagy a járhatatlan, felázott a talaj. De lombtrágyázásra is kiváló eszköz a drón. Megtudtuk, a drónos növényvédelemhez a Nébih engedélye is szükséges, illetve kell egy növényorvos is, aki pontosan előírja, hogy milyen permetszert, milyen mennyiségben kell kijuttatni. A növényorvosnak ezt be kell jelenti a hatóságoknál a kezelést megelőző napon. Hazánkban jelenleg három fajta növényvédőszer drónos kijuttatása engedélyezett.