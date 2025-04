Az idei évet a gazdák fekete betűvel írják, a fagy után most újabb veszély les a gyümölcsökre

Ilyenkor tavasszal a korai cseresznyék egyik ellensége a cseresznyelégy. Az idén azonban megfagyott a gyümölcs, így nem sok bogyóban képes kárt tenni ez a kártevő – nyilatkozta hírportálunknak Kujáni László gazdálkodó. A növényvédelmi szakmérnök hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy nem fognak megjelenni a cseresznyelegyek. Azokat a fákat támadják meg, amelyeken maradt némi bogyós gyümölcs mutatóban. De nem csak a cseresznyefával rendelkezőknek, a meggyeseket gondozó szakembereknek is tartaniuk kell ezen legyek támadásától.

A cseresznyelegyek ellen így érdemes védekezni

A cseresznyelegyek elleni védekezés

A cseresznyelegyek ott vannak báb alakban a talajban, de hamarosan kirepülnek és keresni fogják a gyümölcsöket azért, hogy belerakják a tojásaikat. Lehet ellenük védekezni, sárga fogó lappal lehet előre jelezni a rajzásukat. Amikor ez megkezdődött, akkor lehet vegyszerekkel.

A hagyományos európai cseresznyelégy akkor kezd rajzani, amikor a májusi cseresznye zsendül. Azonban a problémát súlyosbítja egy hozzá hasonló élőlény. Hozzánk több mint egy évtizede érkezett be Nyugat-Európából az úgynevezett keleti cseresznyelégy. A hagyományos európai légy körülbelül július elejéig rajzik. A keleti párja viszont június végétől szeptemberig, így nagy veszélyben vannak a kései cseresznyék is.

– Ellenük is vannak védekezési szerek, de nem olcsók

– mondta Kujáni László, majd hozzá tette: a hazai cseresznye legfeljebb mutatóban lesz, akárcsak a kajszibarack. Ráadásul a szomszédainktól sem tudunk importálni, mert ott is tönkretette a hideg a fákat. Sőt, még a törököktől sem tudunk behozni, mert a fagy nálunk is pusztított. Hogy az idén milyen gyümölcsöt ehetünk olcsón és nagy mennyiségben? Ilyen nem lesz, mondta a szakember. A meggyből lesz valamennyi a piacokon, de nem sok. A szilvából és az almából lesz remélhetőleg elegendő. Körtéből is lenne, de nagyon kevés terem idehaza. Az idei évet a gazdák fekete betűvel írják be abba a bizonyos nagykönyvbe.