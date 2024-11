A gazda az egyik nagy nyugati kiskereskedelmi lánc beszállítója évek óta. Mint mondta, a klímaváltozás okozta nagy forróságot nem kedvelő növény például a zeller. Nem kizárt, hogy inkább a nyugati megyékben marad meg majd a termesztése. A nagy légköri aszállyal járó meleget a petrezselyem, a sárgarépa sem szereti. A burgonyával is gond van. Tavasszal, amíg a nagy melegek nem köszöntenek be, addig lehet megtermelni a zöldséget. Azonban ennek határt szab az, hogy nincs elegendő hűtő tároló. A nyáron megérő burgonya, viszont magán hordozza a forróság okozta jegyeket. Így azokat leminősítik a hazai kiskereskedelmi láncok. És ekkor rendelik be a lengyel vagy akár a francia termékeket.

A homokhátsági talajon egyre nehezebb a zöldségtermesztés

Fotó: Barta Zsolt

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 33 968 tonnányi burgonyát takarítottak be Bács-Kiskun vármegyében, míg egy évtizeddel korábban 64 292 tonna termett a megyében. Ráadásul a vetőmagok ára az egekben, miközben a késztermék ára alacsony. A hazai burgonyaigények talán 40-60 százalékát képes kielégíteni a magyar mezőgazdaság, nyilatkozta hírportálunknak Pecznyik Béla Páhiban élő gazda.