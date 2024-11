A helyzet lassan javul

Korenika Attila úgy véli, hogy az áremelkedés nem csupán a rövid távú válságok következménye, hanem egy hosszú távú trend része is. Az infláció és az egyéb gazdasági tényezők hatására az éttermeknek folyamatosan reagálniuk kell a költségek növekedésére, és ez elkerülhetetlenül az árak emelkedéséhez vezet. A COVID-19 után a vendéglátóipar egyes részeiben még mindig érződik a bezárások hatása, de a helyzet fokozatosan javulni látszik. Ugyanakkor a bezárások folytatódása, illetve azok üteme és mértéke nagymértékben függ az adott piac sajátos körülményeitől és a vendéglátóhelyek alkalmazkodóképességétől. Egyes helyek megpróbálták átalakítani a működésüket, például házhoz szállításra vagy ételfutár szolgáltatásokra specializálódtak, hogy alkalmazkodjanak a változó piaci igényekhez. Azok, akik nem tudtak váltani, valószínűleg nem tudtak életben maradni.

Egyedi szolgáltatások

– Az egyre inkább prémium szolgáltatások iránti kereslet – például különleges étkezések, tematikus vacsorák vagy interaktív élmények – azt mutatja, hogy az éttermek számára a túléléshez nemcsak az alacsony árak, hanem a kínált élmény minősége is kulcsfontosságú. Az éttermek, amelyek egyedi élményt kínálnak a vendégeknek, könnyebben találnak megoldásokat a válság utáni helyzetre, míg a hagyományos, alacsony áron működő helyek számára továbbra is komoly kihívás a fenntarthatóság. Még ha a bezárások nem is álltak meg teljesen, a helyzet nem teljesen negatív. A vendéglátóipar egyes részeiben a nyitások és a bővülések is folytatódnak, különösen azoknál, akik alkalmazkodni tudtak a változó piaci környezethez. Az egyedi koncepciók, a „kreatív” éttermek, a pop-up helyek, valamint a prémium élményeket nyújtó helyek egyre nagyobb teret nyernek – hangsúlyozta Korenika Attila. Mint mondta: a fenti tényezők miatt a vendégek is szembesülnek a magasabb étkezési költségekkel, ami befolyásolhatja a fogyasztási szokásaikat. A magasabb árak arra ösztönözhetik a vendégeket, hogy kevesebb alkalommal étkezzenek étteremben, vagy más alternatívákat (például házhoz szállítást) válasszanak. Az éttermeknek emiatt fontos, hogy értékalapú szolgáltatást kínáljanak, hogy a vendégek továbbra is megtalálják az ár-érték arányban megfelelő ajánlatokat.