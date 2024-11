A területalapú támogatás létfontosságú a hazai gazdatársadalom számára, így azoknak is, akik Bács-Kiskunban termelnek. Az Európai Bizottságban viszont készül egy olyan tervezet, amely keretében megszüntetnék a jelenlegi támogatási rendszert. Az a bizottság, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik a kelet-közép európai tagállamokból nem hívott meg a szakértőket, akik a témában jártasok, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Bács-Kiskun Vármegyei központjában hétfőn délelőtt. Gáspár Ferenc, a NAK vármegyei elnöke, Kiss Zsoltné, a Gazdaasszonyok Bács-Kiskun Vármegyei Gazdaköre elnöke és Göbölyös Károly, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének vidékfejlesztésért felelős vármegyei alelnöke tartott a témában tájékoztatót. A NAK és a MAGOSZ online petíciót indított ez ellen, amit a magyar kormány is támogat.

A sajtótájékoztatón Kis Zsoltné, Gáspár Ferenc elnök és Göbölyös Károly hívták fel a figyelmet az online petícióhoz történő csatlakozás jelentőségére

Fotó: Barta Zsolt

Az elmúlt években sok mindennel meg kellett küzdeniük a gazdáknak

A gondot tetézi az is, hogy csökkenteni is tervezik a húsfogyasztást. Ez pedig az állatállomány visszafejlesztéséhez vezet, fogalmazott Gáspár Ferenc megyei elnök. Majd hozzátette: amikor a szőlő kivágást támogatta az EU, jelentősen csökkentek az ültetvények idehaza. A területalapú támogatás elmaradása nagyon nehéz helyzetbe hozná a termelőket. Mint ismert, a 2020-21 es év a Covid-járvány miatt jelentett problémát a gazdáknak, de a termelést sikerült magas szinten tartani. Majd jött a háború, a jelentős infláció, ami ugyancsak gondokat okozott, volt olyan időszak, amikor csak 50 liter üzemanyagot lehetett tankolni az erőgépekbe, ennek ellenére a termelés nem állt le. Majd pedig 2023-ban a védővám nélküli ukrán gabona és a méz is megnehezítette a hazai termelők dolgát.

Azt kérik, aki teheti írja alá az online petíciót

Márpedig a hazai biztonságos élelem megtermelése nemcsak mezőgazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is egyben, hangsúlyozta az elnök. A fentebb említett problémákhoz hozzájárult szinte minden évben az aszály, amely külön kihívást jelent a gazda társadalom számára. Ilyen előzmények után fontos az, hogy aki teheti, az a www.agrarpeticio.hu oldalon jelezze, hogy szeretné megvédeni a területalapú támogatás rendszerét. Mint ismert 550 milliárd forint ez a támogatási összeg, amely közel 160 ezer földtulajdonoshoz jut el. Ez nem csak bennünket érint, de más európai ország termelőit is, akik szintén tiltakoznak a tervezet ellen.