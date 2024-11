Három év alatt összesen 36 százalékkal emelkedik idehaza a minimálbér. Ebben állapodtak meg a munkaadók és a munkavállalók képviselői. Minderről Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatta a közvéleményt hétfőn délelőtt.

Jelenleg 210 ezer ember kap minimálbért Magyarországon

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Így a következő három évben átlagosan tizenkét százalékkal nő majd a minimálbér. A béremelések teljesítésével a kormány azt szeretné elérni, hogy 2027-re a minimálbér elérje az akkori rendszeres bruttó átlagkereset ötven százalékát. A garantált bérminimum is megmarad, és jövőre hét százalékkal nő. Jelenleg 210 ezer ember kap minimálbért Magyarországon a 4,7 millió foglalkoztatottból. A bérmegállapodás megadja az elvi lehetőséget arra, hogy 2028-ra a minimálbér összege akár a 400 ezer forintot is elérje.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése gerjeszti a hazai gazdaságot

Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) elnöke hírportálunknak elmondta, hogyha a béremelés nem jár az infláció emelkedésével, akkor ez a változás előnyös a munkavállalók számára. Gerjeszti a hazai gazdaságot, így emelkedik majd a belső fogyasztás. A magyar emberek megérdemlik, hogy jól keressenek. Ugyanakkor kihívás elé állítja a cégeket, ahol általában 20–60 százalék között mozog a költségeken belül a bérek aránya. Az emelés kihat azokra is, akik nem minimálbért kapnak. Ugyanis egy vállalkozáson belül a belső bérfeszültségeket kezelni kell, így a magasabb fizetéseken is változtatni kell. Azt is figyelembe kell venni – mondta Gaál József kamarai elnök –, hogy az energiaárak, az évekkel ezelőttiek 2–3 szorosa, amely az eredményességet nem erősíti.

A BKMKIK vezetője azt mondta, hogy az országos kamara egy felmérést végez a kamarai tagság körében, hogy megismerjék, a béremelési intézkedések milyen hatással lesznek a hazai cégek napi életére. A gazdaság szakember meglátása szerint a hároméves minimálbér-emelési megállapodás átrendezi a gazdaságot, lesznek olyan vállalatok, amelyek tönkre mehetnek a jövőben. Az ott dolgozóknak viszont állást ajánlhatnak a nemzetközi nagyvállalatok – fogalmazott Gaál József.