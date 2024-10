Mint arról beszámoltunk, a német ZF januárban jelentette be, hogy gyárat épít Kecskeméten, és ezzel párhuzamosan Debrecenben. A kecskeméti gyárban első és hátsó tengelymodulokat gyártanak a Mercedes elektromos járművei számára, teljesen automatizáltan, időablakos, vagyis a Mercedes gyártásának megfelelő ütemezésben. Jelenleg a próbaüzem zajlik, 2025-től a prototípusok gyártása kezdődik, és a sorozatgyártás 2026-ban indul el.

Átadták a német ZF új, világszínvonalú gyárát Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A német ZF több száz új munkahelyet teremt Kecskeméten

Érdekesség, hogy a termelési folyamat során nem keletkezik helyi szén-dioxid-kibocsátás, az épületet pedig elektromos hőszivattyúkkal fűtik. A tervek szerint 250-270 új munkahely létesül a beruházással Kecskeméten. Jelenleg már többen dolgoznak a próbaüzem termelésében, illetve a mérnöki helyeket is feltöltötték. A gyár hangsúlyt helyez arra, hogy magyar munkavállalókkal dolgozzon, ezért mind a fehér-, mind a kékgalléros munkaköröket hazai munkavállalókkal kívánják betölteni. A ZF Chassis Modules Hungary további fejlesztéseket is tervez a gyártókapacitás növelésére. A beruházás a helyi önkormányzattal szoros együttműködésben valósult meg azzal a szándékkal, hogy így is támogassák a Mercedes bővítési stratégiáját.

Az átadón Madlena Tamás, a KEPI képviselője kiemelte, hogy a beruházás jelentős magántőke, és elkötelezett önkormányzati és állami szerepvállalással egészült ki, az MFB Invest legnagyobb befektetőként járul hozzá a teljes terület ipari fejlesztéséhez. Hozzátette: a KEPI a ZF Chassis Modules Hungary gyártócsarnok-fejlesztésével egy időben indította el és fejezte be sikeresen az ipari parki terület szinte teljes közműellátását – út, víz, szennyvíz és gáz – biztosító, mintegy 2 milliárd forint értékű projektet. „Kiemelten fontos volt számukra, hogy a közműfejlesztések tervezését és kivitelezését is a helyi gazdasági érdekeket szem előtt tartva, helyi vállalkozások bevonásával végezzük” – jelentette ki Madlena Tamás.