Rezisztens új innovatív szőlőfajtákat is termesztenek harmadik éve a Galántai ültetvényeken. Galántai Norbert borász, dr. Németh Krisztina kecskeméti kutató segítségével jutott el dr. Kozma Pálhoz, a pécsi szőlőnemesítőhöz. Minderről a legutóbbi soltvadkerti szüreti fesztiválon beszélgettünk a borásszal.

Az új szőlőfajták bevezetése részben válasz a klímaváltozásra, vallja Galántai Norbert soltvadkerti borász

Fotó: Barta Zsolt

Annak idején, néhány éve olyan fajtával akart Galántai Norbert megismerkedni, és kipróbálni a termesztését, amelyek termesztési költségei alacsonyak. Így például ellenállnak az ismert növényi betegségeknek, jól teremnek, és nem kell 8-10-szer permetezni azokat. Így nem csak a környezeti terhelést lehet csökkenteni, de a pénztárcát is kímélni lehet. Kék-, és fehér szőlőket ültettek, melyek 3-4 év után teremnek. A szüreti fesztiválon a borász bemutatta a 2021 őszi telepítésű Pinot Reginából készült nedűt. Mint mondta, eleinte bizalmatlanul néztek a fogyasztók erre a borra, de egy pohár kóstoló után többen is visszamentek hozzá, hogy jó néhány üveggel vásároljanak.

A nedű kellemes jó ivású ital, savai nem tolakodóak, könnyű vacsorához fogyasztható. Galántai Norbert elmondta, hogy a 1,5 hektáros kísérleti ültetvényükön közel húsz szőlőfajtát nevel, folyamatosan fotózza azokat, és Kozma Pállal elemzik a változásokat. A Pinot Regina mellett a Chardonnay és a Rajnai Rizling hibridek biztató eredménnyel kecsegtetnek, mondta. Vannak olyan szőlőfajták, amelyekből 100-, 200 szőlőtőkét ültetett. A Pinot Regina azonban több mint 2000 tőkén termett az idén. Ezekben az években derül ki, hogy ezek az új fajták mennyire is bírják a nyári hőmérsékletet. Mennyire stressztűrők, illetve, hogy milyen bort is lehet készíteni a fürtök bogyóiból. De az sem mellékes, hogy ezen a száraz homokos talajon teremnek-e legalább 150-200 mázsát az új szőlők. Ha a régi jól ismert szőlőfajtáknál alacsonyabb költséggel, nagy mennyiségben jó minőségű szőlőt lehet termeszteni, akkor érdemes az új fajtákat nagyobb mennyiségben ültetni. Pláne akkor, ha a természeti feltételek egyre nehezebb kihívások elé állítják a szőlészeket és az ültetvényeket is.