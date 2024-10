Ha az ültetvények megművelői nem alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz, akkor a Homokhátság elsivatagosodik. A termelőknek újra kell gondolniuk hogyan és talán azt is mit is fognak termeszteni. Az alkalmazkodás létkérdés vallja Ritter Imre, aki maga almát, őszibarackot és szőlőt is termeszt Soltvadkert határában. Az elmúlt hetek esőzése kissé elkésett mondta a gazda, de ettől függetlenül minden egyes cseppre óriási szükség van a térségben. ( Az elmúlt egy hónap során 80-90 milliméter hullott le.) Ez azonban még mindig nagyon kevés, ahhoz, hogy a talaj feltöltődjön elegendő nedvességgel – véli az elnök. Soltvadkerten éves szinten legalább 300 milliméternyi eső hiányzik. Azaz a szeptemberi csapadék legalább háromszorosát befogadná a termőföld.

Ma még gyönyörű szőlő, alma körte és egyéb gyümölcs terem Soltvadkert körül, mutatja a felvételen Ritter Imre. A klímaváltozáshoz azonban alkalmazkodnia kell a szőlészeknek és a gyümölcstermesztőknek is.

Fotó: Barta Zsolt

Milyen lépések segítik a klímaváltozáshoz való alkalmozdást?

Éves szinten 600 mm az elvárt mennyiség és ennek a fele érkezhetett meg eddig. A szeptember közepén beköszöntött hidegfront során – amely miatt a helyi szüreti fesztivált el kellett halasztani – 50- 55 milliméter hullott le. Szerencsére. A szokatlan aszályt a borszőlő ültetvények viszonylag jól tűrték, noha a termésmennyiség kevesebb volt. A gyengébb területeken lévő és a fiatal ültetvények nehezebben viselték a szokatlan forróságú napokat. Vannak olyan ültetvények, ahol sok tőke kiszáradt. Mit tehet egy gazda, hogy ne menjen tönkre az ültetvénye? A gazdák több eszközzel is rendelkeznek. Ritter Imre azt mondja, hogy öntözni kell, ezt nem lehet elkerülni. Több növény kondicionáló szer létezik, amelyek a csökkentik azt a stresszt, amelyet a hosszan tartó aszály idézhet elő. De emellett vízmegtartó talajgazdálkodást kell végezni. A vízmegtartás a talajban nagyon fontos, új eszközöket kell ehhez vásárolniuk a gazdáknak, amelyek olyan agrotechnikával művelik a talajt, hogy ne párologjon el sok nedvesség. Azaz csak a talaj legfelső 5 centiméterét mozgatja a gép. Évről évre egyre több termelő tér át erre a módszerre. Hogy öntözéssel lehet-e ellensúlyozni a szárazságot. Ritter Imre azt mondja, hogy a megfelelő időben érkező megfelelő mennyiségű esőzés az igazi megoldás, az öntözéssel csak csökkenteni lehet az aszály okozta kárt. Az elnök hangsúlyozta: megjósolhatatlan, hogy ilyen körülmények között a növények meddig tűrnek, és alkalmazkodnak.