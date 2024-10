A félegyházi piacon már az idei fűszerpaprikát árulja Győri László. A hosszú évek tapasztalata alapján készült őrölt paprikájának nem kell reklám, visszajáró vásárlói elégedettek a minőséggel. Nem úgy, mint a termelő. László vegyes érzelmekkel beszélt az idei évről. Mint mondta, nagyon küzdelmes munka árán került zacskóba a végtermék. A jó minőségű fűszerpaprika előállítása jelen körülmények között egyre nehezebb. Közel két évtizede foglalkozok fűszerpaprika termesztéssel, de elmondhatom, hogy ennyire nehéz helyzetben még nem voltunk – összegezte röviden a tiszaalpári gazda.

A félegyházi piacon már az idei fűszerpaprika-termést árulja Győri László.

Fotó: Vajda Piroska

Már gyerekként is szeretett a kertben dolgozni

László életének gyerekkora óta része a mezőgazdasági munka, hiszen szüleinek sokat segített már gyerekként is. Fiatal felnőttként a nagymamájától kapott kiskertben néhány palántával kezdte a termesztést, akkor még főállása mellett. A kiskertben megtermelt és utána feldolgozott fűszerpaprikát a munkahelyén kollégáinak adta el. Mivel nagyon jó minőségű volt az általa készített fűszerpaprika egyre többen keresték, így folyamatosan bővítette az ültetvényét. Évek alatt komoly vevőköre alakult ki. Ez a vásárlói bizalom optimizmussal töltötte el Lászlót, ezért is merte a főállását otthagyni és teljesen a kertészkedésre átállni. Ma már két hektáron termel fűszerpaprikát. Egy hektáron erős, egy hektáron édes paprikát palántáltak tavasszal.

A fűszerpaprika sem bírja a tartós hőséget

A jelenlegi körülmények között azonban egyre nehezebb fűszerpaprikát termelni. A tartós hőséget ez a növény sem bírja. Már a virágzáskor olyan meleg volt, hogy a palánták eldobták a virágokat. Ráadásul kártevőből is van bőven, hiszen az enyhe télben nem fagynak meg. Így nagyon nagy beruházással lehet a fűszerpaprikát előállítani. Nagyon sokat kellett permetezni és szinte minden nap – palántázástól a szüretelésig, azaz májustól augusztusig – öntözni. Ami nagyon sok munka, megbízható munkaerőt találni azonban nagyon nehéz – sorolta a nehézségeket László, aki a fűszerpaprika mellett más zöldségeket is termel és szántóföldi gazdálkodást is folytat. Mint mondta, kénytelen több lábon állni. Ha az egyik nem sikerül, akkor talán jó lesz a másik. Idén azonban szinte mindent tönkre tett az aszály. Sem a gabona, sem a kukorica nem hozta az elvárt minőséget és mennyiséget.