A nyugati dióburok-fúrólégy nagyjából 10 éve bukkant fel hazánkban. Azóta szinte valamennyi diófa tulajdonos megtapasztalta, hogy a kártevő a termés akár száz százalékát is elviheti a korábban mindenféle kezelést nélkülöző diófákról.

A dióburok-fúrólégy elleni védekezés összetett feladat – vallja Tóth János

Fotó: Gulyás Sándor

– A nyugati dióburok-fúrólégy világszerte a dió termesztését, annak növényvédelmét alapjaiban meghatározó kártevő. A rovar az USA és Mexikó területéről származik, először a 80-as évek elején jelent meg Európában. Első példányait hazánkban 2011-ben dokumentálták. Magyarország éghajlati adottságai és a tény, hogy szinte minden házi kertben megtalálható a tápnövénye, elősegítette a faj gyors elterjedését. A légy a talaj néhány centiméteres felső rétegében vészeli át a telet báb alakban. Rajzásuk általában július elejétől szeptember közepéig tart, petéiket a dió ekkor még éretlen zöld burkába teszik. A tojásból kikelő nyüvek a zöld burokban rágnak, de károsításuk nyomán másodlagos gombás és baktériumos betegségek jelennek meg. Ezek hatására lesz feketén rothadó és nyálkás a zöld burok alatti csontos dióhéj is. Még egy kisebb fertőzés is jelentősen rontja a héjas dió minőségét – sorolta Tóth János növényorvos, szaktanácsadó.

A rajzás akár három hónapig is eltart, így folyamatosan kell védekezni a kártevők ellen. A dióburok-fúrólégy ellen sajnos nincs egyetlen tökéletes megoldás, legalábbis kiskertekben, mert a hatalmas diófákat házilag nehéz bepermetezni.

Mit tegyünk, ha a dióburok-fúrólégy megfertőzte a termést?

– A kártevők számát több apró megoldással csökkenthetjük. Észlelve a problémát, a lehető leggyorsabban fel kell szedni és megtisztítani a korán lehullott fekete szemeket, így évjárattól, fertőzöttségtől függően a termés egy része megmenthető. A fertőzött termést és a nyüves burkokat össze kell gyűjteni és elégetni. Nem árt a fát is megtisztítani a fertőzött diószemektől. A gyakori talajmozgatással, például erős gereblyézéssel vagy sekély talajforgatással is csökkenthetjük az áttelelő egyedek számát. A bábok összeszedésében a kapirgáló tyúkok is kivehetik a részüket. Vannak évek, amikor menthető a termés, van amikor nem – fogalmazott a növényvédelmi szakmérnök.