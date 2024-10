– Hatalmas hozzáadott értéket képvisel a vasútvonal négy szempontból is. Először is, Budapestet és Belgrádot csaknem olyan közel hozza egymáshoz, mint amilyen a Budapest–Bécs közötti vasúti közlekedési idő, ezáltal a két főváros gazdaságát olyan szinten kapcsolja össze, mint amilyen korábban sohasem volt. A második szempont: a távol-keleti térség és az Európa közötti 100 milliárd eurós nagyságrendű kereskedelmi forgalom egy része úgy történik, hogy a keleti árukat hajón elszállítják a délkelet-európai kikötőkbe, majd onnét vasúton szállítják el Nyugat-Európába. A beruházás átadását követően, a leggyorsabb eljutási lehetőség ez az új vasúti vonal lesz. Harmadik szempontból elmondható, hogy a budapesti elővárosi közlekedés is egy újabb lendületet kap, míg a negyedik szempont sem mellékes, hiszen az új vasútvonal használatával mentesíteni lehet a közúti közlekedést, amivel hozzájárulhatunk a környezetvédelemhez és így megóvjuk az utakat is. Mindezen fejlesztések a magyar gazdaságnak nagy lendületet adnak majd.

Szijjártó Péter: nagy lendületet ad majd a Budapest–Belgrád-vasútvonal a gazdaságnak

– Magyarország az elmúlt évtizedekben autóipari tényezővé vált az Audi, a Suzuki, a Mercedes, a BMW és az Opel beruházásai nyomán. A kínai BYD autógyár szegedi letelepülésétől várható-e olyan technológiai, piaci verseny határainkon belül az említett gyártók között, ami végső soron a magyar autóipari beszállítók versenyképességét növeli?

– Egy olyan folyamatot látunk, amelynek során nagy keleti és nyugati vállalatok helyezik elektromobilitási stratégiájuk középpontját Magyarországra. Az Audi nálunk gyártja az elektromos motorjait, a Mercedes újabb gyárat épített Kecskeméten annak érdekében, hogy az elektromos autógyártást idehozza, az Opel olyan motorokat gyárt, amelyek mind elektromos, mind hagyományos hajtásláncú autókba jók, a BMW pedig hamarosan megkezdi a tisztán elektromos platformra épülő autójának a gyártását. A BYD pedig az első európai gyárát hozza Magyarországra, mindez pedig azt jelzi, hogy az elektromos autóipari átállásban hazánk kulcsszerepet tölt be. Persze, nincsen autóipar beszállítók nélkül, így egyre másra települnek a beszállítóipar szereplői is Magyarországra, és a hazai autóipari beszállítók is egyre nagyobb szerepet kapnak. Az egész iparnak át kell mennie egy nagy megújuláson, enélkül az autóipart kiszolgálni ugyanis nem lehet. Magyarország ennek az átalakulásnak az élvonalában áll, amely páratlan fejlődést és megújulási lehetőséget jelent a hazai vállalkozásoknak.