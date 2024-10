A tárcavezető arról beszélt, hogy az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest–Belgrád-vasútvonal építése, hiszen az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyílt vonali vágányépítési munkálatai lezárultak, s így a jövő év végére elkészülhetnek a magyarországi munkálatok. – Itt az elmúlt időszakban a V-Híd és partnerei 150 kilométeres kétvágányú vasúti pályát építettek meg, ami azt jelenti, hogy nagyjából 300 kilométernyi vágány fektetésére kerül sor – mondta Szijjártó Péter. – Egyes állomásokon még zajlik a munka, készítik elő a biztosítóberendezések telepítését is. Ezt követik majd a felsővezeték-építési munkálatok, az oszlopokat már látjuk is, és a budapesti szakasz kivitelezése is kezdetét vette. Mindez azt jelenti (...), hogy a jövő év végére már teljesen készen lesz a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakasza, és egy új korszak nyílik a Budapest és Belgrád közötti vasúti közlekedésben – folytatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ez lesz a legversenyképesebb teherszállítási útvonal

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, ez ugyanakkor számos lehetőséget is tartogat hazánk számára, például a kelet-nyugati együttműködés révén. Leszögezte: ebben egyesek veszélyt látnak, a magyar kormány azonban lehetőséget. Szavai szerint ebben a vitában a legjobb érvek Magyarország oldalán vannak, ugyanis a gazdaság sokat profitált az elmúlt években abból, hogy hazánk Kelet és Nyugat fontos európai találkozási pontja lett.