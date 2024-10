A Budapest–Belgrád vasútvonal építésében kiemelkedő szerepet játszó V-Híd Zrt. gépbemutató ünnepséget rendezett Kiskőrösön. Az eseményre meghívták a nagyvállalat partnereit. Az üzletembereken kívül közéleti személyiségek is részt vettek az eseményen, amelyet megtisztelt a jelenlétével Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Jelentős hasznot hoz hazánknak a Budapest–Belgrád vasútvonal

Fotó: Pozsgai Ákos

Az eseményen egyben a Budapesten kívüli sínpár utolsó sínszálának a lefektetése is megtörtént. Magyarország jelenlegi legjelentősebb vasútberuházása, a mintegy 800 milliárd forintos munka az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez érkezett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen köszöntve a résztvevőket elmondta, hogy egyes állomásokon még zajlik a munka, készítik elő a biztosítóberendezések telepítését is.

– Ezt követik majd a felsővezeték-építési munkálatok, az oszlopokat már látjuk is, és a budapesti szakasz kivitelezése is kezdetét vette – tette hozzá. Majd megjegyezte: a jövő év végére már teljesen készen lesz a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza, és egy új korszak nyílik a két főváros közötti vasúti közlekedésben.

A miniszter beszédében kiemelte, miszerint Magyarország Kelet és Nyugat fontos európai találkozási pontja lett.

A Budapest–Belgrád vasútvonal jelentős hasznot hoz majd Magyarország számára: egyrészt minden korábbinál közelebb hozza a szomszédos Szerbiával, másrészt ez lesz a legversenyképesebb teherszállítási útvonal a dél-európai kikötőkbe érkező, Nyugat-Európába tartó távol-keleti áruk számára. Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi forgalom értéke évi 800 milliárd euró körül van. Ennek jelentős része Dél-Európába hajón érkezik, ahonnan az árukat Nyugat-Európába kell szállítani vasúton. Ebben játszik óriási szerepet a Budapest–Belgrád vasútvonal. Majd megemlítette, hogy a hazai vasúti építőipar teljesítménye 2010 óta a hétszeresére nőtt, tavaly ennek az értéke 340 milliárd forint volt.

A rendezvényen Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte a vendégeket, majd elmondta, hogy fiatalabb korában nagyon sokat utazott a fővárosba vonattal. Trianon miatt csak egy vágányon lehetett közlekedni, hamarosan azonban kétvágányúsítják a vonalat. Szólt arról is, hogy a V-Híd Zrt. munkatársai az építkezés során rendkívül rugalmasok segítőkészek voltak. Soltvadkerten részt vettek például egy munkagéppel egy nagyobb tűz eloltásában, Kiskőrösön pedig a vasútállomás áttervezését érintően is rendkívül nyitottak voltak.