Úgy tűnik, a jelenlegi ültetvényekben termő minőségi gyümölcs arányát a klímaváltozás is egyre csökkenti. A szilvát is kínozza a szárazság, a légköri aszály romlik a gyümölcs minősége, több kerül a cefrébe. A NAK szakemberei is megerősítették: a szilvatermesztés minőségi javítása sürgős feladat. A tennivaló lényege az, hogy a szakmai szervezet a tudományos műhelyekkel együttműködve elősegítse azt, hogy a gyümölcstermesztés újabb, korszerű ismeretei a gazdálkodókhoz jussanak.

A szilvatermesztés bővítése színvonalának fejlesztése a Homokhátságon különösen fontos. Bács-Kiskun vármegye a szilva egyik jelentős termesztési körzete, több mint 1700 hektárral, idén várhatóan közel 8 ezer tonna terméssel. De hátrány a térségben a fajtaszűkösség. Főleg a Cacanska lepotica és a Stanley jellemző, ám a szinte egyszerre érő fajták hirtelen nagy tömegben öntik el a piacokat, lenyomva az árakat. Ezért a fejlődéshez mindenképpen szükséges az ültetvényszerkezet átalakítása, és az öntözési feltételek megteremtésére is.