Minden év szeptember elején tartják a Tisza-parti kisvárosban a pálinkaünnepet, amit megelőz egy pálinkaverseny a helyi Arany János Művelődési Központ szervezésében. Az elmúlt évi 49 mintával ellentétben ezúttal 66 hoztak a versenyre magánszemélyek, kistermelők és cégek. Az öttagú bírálóbizottság húsz pontos bírálati rendszer alapján értékelte a párlatokat. A benevezett minták közül almából, birsalmából, körtéből, szilvából, potyóka szilvából, cseresznyéből, meggyből, kajszibarackból, faeperből, fügéből, málnából, sütőtökből, de még csipkebogyóból is készültek pálinkák. Nagy részüket ágyas változatban is megkóstolhatták az ítészek. Ezen kívül volt, ezerfű keserű likőr, dióval érlelt szőlő, vörös rózsaszirom elixír, csokis meggy, de még whisky is.

Hatvanhat mintát neveztek a tiszakécskei versenyre

Fotó: Szentirmay Tamás

Látványosan javult a pálinkák minősége

– Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt nyolc év alatt dinamikus fejlődést láttunk a minták minőségében, mondta Pásztor Sándor a bíráló bizottság elnöke. – Emlékeim szerint az első versenyen alig több 20 mintával indultunk, most pedig 66 hoztak, ami azt jelenti, hogy a háromszorosára ment fel a mintaszám. Azokon a versenyeken, ahol a bírálóbizottság tagjai objektíven bírálnak, felhívják a figyelmet arra, hol lehetne javítani, ott a minták minősége minden évben javul. Ezt tapasztaltuk ezúttal is. 2024, az előző évekhez képest jóval kedvezőbb volt a gyümölcstermés szempontjából. A minőséget még nem tudjuk határozottan megmondani, mert még nagyon sok pálinka nyers, de azt kijelenthetjük, hogy minden versenyen több a mintaszám. A minták minősége is az előző évhez képest lényeges javuláson ment keresztül. A 66 nevezett mintából 47 arany és ezüst minősítést kapott. Ez azért érdekes, mert az értékelési szempontok, a húszpontos bírálati rendszernél úgy vannak kialakítva, hogy az a pálinka, amelyiknek nincs hibája és erénye, azok bronzérmesek. Azok, amelyek ezüst vagy arany minősítést kapnak, az átlagtól jobbak. A mostani tiszakécskei versenynél a nevezett minták hetvenegy százaléka az átlagtól jobb volt, és kisebb vagy nagyobb mértékben pozitív értékeket hordozott magában – értékelte a versenyt a bíráló bizottság elnöke.