A versenysikerekről és különleges szőlőfajtákról a napokban beszélgettünk az ismert termelővel, aki szabadidejében a kecskeméti Cantus Nobilis kórusban is énekel.

Lázár György nagyszemű, nagy fürtös szőlői a kecskeméti piacon is népszerűek

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Mióta foglalkozik gyümölcstermesztéssel?

– 1995-ben telepítettem egy-egy hektár csemegeszőlőt és őszibarackot. Nálunk családi örökség a gyümölcstermesztés szeretete, szüleim és nagyszüleim is kecskeméti gazdálkodók voltak. Gyermekként ebben nőttem bele, érettségi után a Kertészeti Főiskolai Karon, Szőlő és Gyümölcstermesztés Szakon diplomáztam. Dolgoztam a helvéciai Fajtakísérleti Telepen, és sokat tanultam más termelőktől is. Testvérem, János is a szakmát erősíti, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomásán dolgozott, nyugdíjasként szőlőiskolája van.

– Merrefelé gazdálkodik?

– Kecskeméten, két helyen is. A nagyszüleim vallották, legalább két helyen legyen a gyümölcsös. Az időjárási károk ellen így lehet hatékonyan fellépni. Már régen is azt tapasztalták, hogy a vihar, a jégeső csak egy-egy sávban tarol, így a város két különböző részén lévő gyümölcsöst jó eséllyel ugyanaz a vihar nem sújtja. Az egyik ilyen nagyszülői ősi birtokon építkeztünk párommal, Erikával és neveltük fel öt gyermekünket. A másik, amit megtanítottak, mindig több lábon álljak, többféle gyümölccsel foglalkozzak.

– Milyen gyümölcsöket termeszt?

– Sokféle szőlőt, ötféle körtét, lekvárnak is kiváló kajszit és ízletes „gumi” őszibarackot. Korábban meggyel is foglalkoztam. A vegyszermentes ökogazdálkodás híve vagyok, amennyire csak lehet, nem alkalmazok vegyszert. Sajnos, azonban van néhány újfajta kártevő, ami ellen muszáj védekezni.

– Szőlőfajtái nagyon különlegesek. Óriási szemek, és óriási fürtök. Milyen fajták?

– Benne vagyok egy „csemegeszőlő közösségben”, melynek az ország különböző pontjain több fajtagyűjtő a tagja. Tanulunk egymástól, csereberélünk fajtákat. János bátyámmal szőlőoltással is foglalkozunk. Folyamatosan figyelem a fajtákat, melyik bírja a kecskeméti talajt, a mostani extrém időjárást, a változó termesztési körülményeket. A kedvező talajadottságoknak és az öntözésnek tulajdonítható, hogy az általam termelt orosz, ukrán és más külföldi szőlőfajták ennyire szépek és piacosak. Vannak magyar csemegeszőlő fajtáim is, melyek szintén megállják a helyüket a piacon.