A talajvíz szintje csökken, egyre nehezebb locsolni. A családoknál a fúrt kutak egy része nehezebben hozza a felszínre a vizet, mint korábban. Nincs elegendő vizünk a Duna–Tisza közén? Kitűzzük a fehér zászlót? A kérdéseket Bitay Endre geológusnak, a ceglédi VIKUV Zrt. vezérigazgatójának tettük fel.

Bitay Endre geológus elárulta, hogy a klímaváltozás miatt van-e elegendő víz a talajban

Fotó: Barta Zsolt

A cég vízkutatással és kútfúrással foglalkozik. Az elmúlt évtizedek során Kalocsán, Ballószögben, Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Debrecenben, Bükön, Berekfürdőn és az ország számos településén fúrtak és adtak át 800–1800 méter mély kutakat.

Jó hír: nem fogy el a vizünk!

– Távol állunk attól, hogy kitűzzük a fehér zászlót vagy pánikhelyzetről lehessen beszélni. Nem fogy el a vizünk. Viszont a helyzet komplex – mondta Bitay Endre. Hozzátette: a Kárpát-medence alapvetően egy vizes és mocsaras terület volt például Széchenyi István korában. Ám 200 évvel később az ember átalakította mindazt, amit a természet sok évezred során alkotott, emellett egy klímaváltozásnak is a tanúi vagyunk. Amit érzékelünk: megváltoztak a klimatikus körülmények. Régebben is előfordult, hogy a Kolon-tó vize leapadt vagy a Velencei -tó kiszáradt, ugyanakkor a víz mindig visszajött például Bács-Kiskunban is – mondta a szakember.

Az elmúlt három év során 300–400 mm-rel kevesebb eső esett. Ez befolyásolja a talajvíz szintjének a változását. Ez azonban csak egy kis része a problémának. A helyzet bonyolultabb annál, minthogy csak a 20-as évek csapadékhiányára fogjunk rá mindent – hangsúlyozta a geológus. Tudni kell, hogy az 50-es, 60-as években óriási vízkivétel történt az iparosítás során a térségben. Szerencsére ma a felszín alatti vizekből nincs akkora vízkivétel, hogy ez jelentené a gondok jelentős részét. Az viszont igaz, hogy klímaváltozás történik, máskor érkezik a csapadék, mint korábban.

A klímaváltozás kellős közepén vagyunk

Nem egyenletesen oszlik el a csapadék, tavasszal és ősszel érkeznek az esőfelhők, nyáron szárazság van, a téli havat pedig el lehet felejteni. Mit tehetünk? A leeső csapadékot meg kell őrizni, nem pedig elengedni. De emellett egy olyan mezőgazdasági termelést kell kialakítani, amely kevésbé vízigényes – tette hozzá a mérnök.