Több mint 500 hektáron, kizárólag szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik az Albert család: őszi búzát termesztenek, elsősorban két fajtatulajdonosnak állítanak elő vetőmagot. Három nemesítő házzal állnak kapcsolatban zöldborsóvetőmag-előállítás tekintetében. Ezen kívül cukorrépát, kukoricát, őszi káposztarepcét, napraforgót, és amennyiben a vetésforgó úgy adja, szóját termesztenek. Mivel a településen öntözési lehetőség nincs, mindezeket a növényeket úgy vetik, hogy a vízpótlás tekintetében csak a természetben bízhatnak.

Hegedűs József ügyintéző

Fotó: Márton Anna

– A klímaváltozási prognosztizációkat már akkor nagyon komolyan vettük, amikor ezt még mások tömegével csak riogatásként kezelték, és mindenkit, aki erről beszélt, vagy ennek szellemében formálta át a tevékenységét, enyhe kifejezéssel élve különcként kezelték. Pedig, aki kicsit is tudatosan figyelte a környezetét, az a saját bőrén keresztül is érezhette, hogy valami kezd nagyon nem normálisan működni. A kilencvenes évek közepétől kezdődően új alapfelállást fogalmaztunk meg a magunk számára, és olyan módszereket próbáltunk adoptálni, amivel a nagyobb kitettség miatt, más országokban már sokkal régebben elkezdtek foglalkozni – mondta Hegedűs József.

Kulcskérdés volt a gazdálkodásban a víz megőrzése

– Tudtuk, hogy a gazdálkodás során fontos kérdés, hogy hogy lehet megőrizni a vizet, még akkor is, ha lesznek csapadékos évek, amik a sivatagosodási folyamatra éppen rácáfolnak. A talajművelés megváltoztatása, a talaj felé való fordulás, gyakorlatilag mindkét esetben jól tud működni: akkor is, ha sok a víz, akkor is, ha kevés – mondta Hegedűs József. Hozzátette: az a jó hozzáállás, amikor az ember olyan jelleggel próbál gazdálkodni, hogy a gondolkodás középpontjában nem a pénzcentrikusság, nem a gazdasági szemlélet, nem a növénycentrikusság körvonalazódik, hanem a talajt helyezi a fókuszba.

– Hisz mégis csak egy olyan matériáról van szó, amiről mai napig keveset tud a tudomány is. Egy köbcentiméter talajban, akár több 10 millió, vagy akár 1-2 milliárd mikroorganizmus létezhet, olyan szintű kapcsolódási pontokkal, amelyekre egyértelműen még tudományos magyarázatok sincsenek. Mi egy ilyen típusú hozzáállás mellett működünk. Igyekszünk csak olyat tenni, ami a legkisebb mértékben árt a talajnak, bízva abban, ha a talaj jól érzi magát, az jó lesz a benne fejlődő növénynek, és a betakarítási folyamat végén jó lesz nekünk is – hangsúlyozta Hegedűs József.