Gazdálkodók figyelem! Hamarosan indul a pályázati dömping!

Már most is sok pályázat áll nyitva a gazdálkodók előtt, de ősszel valódi dömping várható. Összességében több tízezer milliárd forint sorsa dől el – egyebek mellett erről is szólt a kiskunhalasi gazdafórum.

Az idei 2024-es gazdasági évet értékelték átfogóan és az agráriumot érintő, megnyíló új pályázati lehetőségekről, a könnyített feltételekről is szó esett a Halas és Környéke Gazdakör fórumán, ahol meghívott szakértőket hallgattak a gazdák. A gazdafórum elején köszöntötte a tanácskozás résztvevőit Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke és Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere. Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára

Fotó: Pozsgai Ákos Generációs megújulás Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára egyebek mellett a gazdaságátadási pályázatról, a generációs megújulásról beszélt. Előadásában kiemelte azokat a jogi buktatókat, feltételeket, amelyek a pályázat benyújtásához szükségesek a gazdaság átadója és átvevője részéről. Példaként említette, hogy a gazdaság átadójánál sokkal szigorúbban veszik, hogy legalább tíz éve gazdálkodjon, ennek azonban nem muszáj az elmúlt tíz évnek lennie, hanem a gazdálkodó életében összesen kell tíz évet igazolni, hogy mezőgazdasággal foglalkozott – mutatott rá a szakember. Kiemelte: a gazdaság átvevőjének viszont nem szükséges igazolnia éveket, elegendő, hogy őstermelői tevékenységet folytat, az ehhez szükséges engedélyt akár egy-két hónapja is kiválthatta. Nagy Attila, az Agrárminisztérium főosztályvezetője átfogóan beszélt az agráriumot érintő 2024-es, 2025-ös pályázatokról, kiemelte, hogy rengeteg felhívás van, a forrás a korábbi évekhez képest a többszöröse, több tízezer milliárd forint sorsáról van szó. Gazdafórum a pályázati források kihasználásához Bagi Bence, a Kiskunhalas és Környéke Gazdakör elnöke szerint a Közös Agrárpolitikában Magyarország nagyon jó alkut tudott kötni, és ezért a magyar gazdáknak rengeteg pénzt sikerült elhozniuk az európai uniós forrásokból. Azért is tartják ezeket a fórumokat, hogy minél több gazdálkodót juttassanak lehetőséghez, a pályázati források kihasználásához. Bagi Bence, a Kiskunhalas és Környéke Gazdakör elnöke

Fotó: Pozsgai Ákos – Hamarosan jelennek meg pályázatok az állattartók számára, folyamatban van az ültetvénytelepítési pályázat, az agráriumban mindenki, aki gazdálkodik, meg fogja találni a számára megfelelőt – nyilatkozta a halasi gazdaköri elnök. A halasi agrárszakember hozzátette, hogy a pályázati felhívások egy része megjelent, viszont a java még hátra van. – Ősszel kifejezett pályázati dömping várható, rengeteg felhívás fog megjelenni társadalmi egyeztetésre, ami azt jelenti, hogy a szaktárca hagy időt mind a pályázatíró szakembereknek, mind pedig a gazdálkodóknak, hogy fel tudjanak készülni a felhívások megjelenésekor a pályázatok benyújtására – fűzte hozzá Bagi Bence.

Szólt arról is, hogy a gazdálkodók egy része a várható adminisztrációs terhekről tartva már eleve elveti a pályázat lehetőségét, igyekeznek elkerülni a vele járó gondokat, ha úgy tapasztalják, hogy nagyon sok az adminisztrációs teher. Viszont a mostani ciklusban rengeteget könnyítettek a feltételeken, egyre inkább gazdálkodóbarát a pályázati környezet, ezért arra bíztatta a gazdákat, hogy minél többen éljenek a különböző pályázati lehetőségekkel. – Érdeklődjenek, merjenek belevágni, mindenféleképpen keressék fel a falugazdászokat, szaktanácsadókat, illetve pályázatírókat, és nézzék át a pályázati lehetőségeket, mert sokat könnyítettek a feltételeken – hangsúlyozta Bagi Bence. A gazdafórumon meghívott szakértőket hallgattak a gazdák.

Fotó: Pozsgai Ákos A gazdafórumon tájékoztatót tartott Szobonya Nikoletta, a NAK jégelhárító rendszerének meteorológusa a jégkármentesítő rendszerek működéséről. Előadásában kiemelte, hogy a közhiedelemmel ellentétben az időjárást egyáltalán nem befolyásolja és a csapadék mennyiségére sincs hatással. A meteorológus elemezte a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását, az előforduló szélsőséges időjárási viszonyokat, amelyek mindinkább arra kényszerítik a gazdálkodókat, hogy megtanuljanak alkalmazkodni a megváltozott időjárási viszonyokhoz.