– Talpon maradni csak úgy lehet, ha az ember folyamatosan figyeli a piaci mozgásokat. Napi kapcsolatban van a partnerekkel. Egyszerre szőlész, borász, kereskedő, marketinges, ért a számoláshoz és a jövőt tervezi, figyeli az időjárást – nyilatkozta a baon.hu-nak Torgyik Gábor, a kiskőrösi Gábor-Vin Kft. alapítója, aki megkapta a Kiskőrös Városa Szőlészetéért és Borászatáért díjat az idei kiskőrösi szüreti fesztiválon. A díjat Domonyi László polgármester adta át a megnyitó ünnepségen.

A felvételen Domonyi László polgármester adja át a Kiskőrös Városa Szőlészetéért és Borászatáért címet

Fotó: Barta Zsolt

– Nagyon jól esett ez az elismerés, az elmúlt több mint két évtized munkámról mondtak véleményt azok, akik nekem ítélték a címet – hangsúlyozta az üzletember.

A Gábor-Vin Kft. már szőlőoltványokat is árusít

Hogyan is kezdődött a történet? Torgyik Gábor családjában mindkét nagyszülő, szülő részéről műveltek szőlőket a felmenők, Kiskőrösön ugyanis alig volt család, aki ne járt volna ki a munka mellett az ültetvényekbe. Kiskorában ő is serénykedett édesapja mellett. A szőlőmunkák egy részével már kisgyermekként megismerkedett, emellett felnőtt korában a bor előállítása is érdekelte. Egy építőipari hivatást sajátított el, ám jobbnak látta 2001-ben átnyergelni a szőlészet és borászat területére, és párjával – Tóth Edittel – nekifogtak a munkának. A helyi Petőfi középiskolában esti tagozaton tanulta ki a szőlész-borász szakmát 2005-ben. Előbb másfél hektárnyi szőlőt vásároltak a párjával, ezt bővítették időközben hatvanra.

Nagy tételben, PET-palackban árulták a terméket a Tiszántúltól Zaláig bezárólag, majd később az üveges palackozásra is áttértek. Új ültetvényeket telepítettek, s mára szőlőoltványokat is árusítanak. Annak idején a város határában oportó, kadarka és ezerjó volt a divatos szőlő, de ezek mára elfogytak.

– Ahogy a többi gazda is, így mi is áttértünk a Bianka, a Villard Blanc az Aletta, a kékfrankos, a cserszegi fűszeres és a generosa termesztésére. A piac ugyanis nagy mennyiségű, kissé illatos fehérbort igényel, a Bianka és az Aletta ezt tudja. A Bianka a többihez képest kisebb költséggel nagy mennyiségű termést hoz szinte minden évben. A cseh és a szlovák partnereik is ezeket a termékeket keresik – mondta a borász.