A Frittmann Borászatot a családi összetartás viszi előre – podcast

A szüretek idén a vártnál is előbb véget értek. Így történt ez a soltvadkerti Frittmann Borászatnál is, melyről képviselője Frittmann Péter a Rádió 1 Gong Téma műsorában mesélt, illetve beszámolt legújabb sikereikről. A borászatuk ugyanis Magyarország legszebb szőlőbirtoka lett Nagybirtok kategóriában és az abszolút első helyet is elnyerte.

Frittmann Péter elmondta: a Bor és Piac magazin rangos versenyét 13 évvel ezelőtt hirdették meg először. Mint arról már mi is beszámoltunk, a közönségszavazatok eredménye után a három kategória, három jelöltjét látogatja sorra a szakmai zsűri és hirdeti ki a győzteseket. A soltvadkerti Frittmann Borászat a Nagybirtok kategóriában indult. A Frittmann Borászatot a családi összetartás viszi előre

Forrás: Rádió 1 Gong A Frittmann Borászat a legjobbak között A fiatal borász szakember hozzátette: a Bor és Piac magazin elismerése egy szakmai díjnak tudható be. Három kategóriában mérettetnek meg a pincészetek és borászatok az ország különböző borvidékeiről. A 10 hektár alatti birtokok a Kisbirtok, a 11-50 hektáros szőlőterülettel rendelkező borászatok a Középbirtok, míg az ezen felüliek a Nagybirtok kategóriába tartoznak. Dupla elismerésben részesültek Az első kör egy közönségszavazás, ahol a három kategóriában 3-3 pincészetet jelölnek meg. A szakmai zsűri ezt a kilenc pincészetet végiglátogatja, vizsgálják a pincészetet, a borokat, a szőlészeti oldalt. Bejárják a területet, igyekeznek megbizonyosodni arról, hogy az adott pincészet milyen munkát végez, a borkultúrában milyen szerepet töltenek be. A soltvadkerti borászat megnyerte a Nagybirtok kategóriát és abszolút győztese a versenynek, mivel a szavazás során legmagasabb átlagpontszámot érte el. Családi összetartás A Frittmann Borászatban a család 60 hektáron dolgozik. Frittmann Péter kiemelte: nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen családjával együtt dolgozhat, a szülők, azaz a két testvér, és ők a gyerekek, Péter és Tamás. Összetartanak, jól együttműködnek. A korai szüret előre tudható volt Országszerte előbb kezdődött el idén a szüret minden borvidéken, a Frittmann Borászatnál július 28-án indult és augusztus végéig le is zajlott. Ennek oka elsősorban az időjárásban keresendő. Frittmann Péter elárulta: előre megjósolható volt a korai szüret. Az enyhe tél után már látszott a virágzáskor, a hajtásnövekedéskor. Minden évben április 24-én lekönyvelik a szőlő növekedési állapotát. Így visszamenőleg 10 éves távlatokban nyomon követhető a hajtás növekedés. Míg tavaly egy kicsi kis barkás rügy volt, addig idén a vesszőn már 20-30 centis hajtások voltak fürttel ugyanabban az időpontban. Ez előrevetítette a korai szüretet.

Extrém időjárás A szüret idén egy hónappal előbb megtörtént mint egy normál évben. Ennek oka az enyhe tél, a csapadékszegény időjárás, a nagyon nagy meleg. Ráadásul az eső ritkán esett, de akkor óriási mennyiségben és nem is mindenhol. A jövőben az öntözés, a megfelelő csapadék utánpótlás problémájára kell megoldást találnia a borászatoknak. A szüret idejének megállapítása Itt a Kunsági borvidéken a legtöbb borászat technológiai szüretet végez, mely azt jelenti, hogy a savcukor paramétereket figyelik. Igyekeznek egy nagyon jó érési állapotban szüretelni, de ez nem biztos, hogy a teljes érettséget jelenti. Ilyen extrém évben, mint az idei, a savakat kell figyelni, mivel a nagyon nagy melegben a savak égnek a szőlőbogyón belül, mely kihatással lesz a bor minőségére. Így az a megfelelő védekezés, ha időben szüretelnek.