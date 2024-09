A Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend fennállása óta nem volt olyan nyár, amikor képletesen szólva a szüret kezdetére a szőlők nagy része már bent volt a pincészetekben. A klímaváltozás miatt már augusztusban befejeződött a betakarítás a város környékén. A szőlőfajták összeértek, legfeljebb a cabernetek vannak még kint a határban. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az elnöke is kitért a kiskőrösi rendezvényen az aszályos évre, amely ha jövőre is folytatódik, akkor megkérdőjeleződik a mezőgazdasági termelés értelme és a lehetősége a Kiskunságban. Nincs eső a térségben, nincs nedvesség a talajban, negyven év alatt kialakult helyzet szemlélői vagyunk, amely a vidék jövőjét száz százalékban megkérdőjelezi.

Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke vázolta az idei szüret nehézségeit a borlovagrend tagjai előtt.

Fotó: Barta Zsolt

Frittmann János arról is beszélt, hogy látva ezt a helyzetet, a fiatalok elmennek a térségből. Van olyan tázlári gazda, aki azt tervezi, hogy felhagy a termeléssel, visszamegy Németországba dolgozni. A szüret végén látva a származási bizonyítványokat, úgy tűnik nagyon alacsonyak a termésátlagok. Mint mondta 30 százalékkal lehet az idén kevesebb a termés, mint tavaly volt. Talán Soltvadkerten jobb a helyzet, de csak azért, mert júniusban és júliusban több alkalommal hatalmas eső áztatta a talajt. Máshol azonban ennek a töredéke hullott. – Jelenleg 35 fokos meleg van az ültetvényeken. Ha nem lennének gépeink, akkor a szőlőkben nem tudnánk dolgozni, mert kibírhatatlan a napsütés – vázolta a helyzetet a soltvadkerti borász.

Mint mondta, ma már nem lehet konferenciákat tartani arról, hogy mit kellene tenni a térség érdekében, ma már konkrét lépések kellenek a vízvisszatartás vagy a víz visszahozatala érdekében. Ezt követően hozzátette: más borvidékeken is jelentős az aszály probléma. A gondokat súlyosbítja az is, hogy sokkhatás érte a szőlőket a forróság miatt. Ma még nem lehet tudni, hogy ezt a növény hogyan is fogja kiheverni. A két évvel ezelőtti szintén nagy aszály következtében egyes területeken a növények kipusztultak. Hiába dolgoznak keményen a családi borászatok és készítenek magas minőségű borokat, az elemekkel szemben tehetetlenek.