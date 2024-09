Véget ért az aszály

Véget ért a hosszú aszály, az utolsó pillanatban érkezett az eső

Fotó: Shutterstock

A kiadós, országos csapadék hatására véget ért a hosszú aszály, a talaj alaposan megázott. Az őszi káposztarepce kezdeti fejlődéséhez így optimálissá váltak a körülmények. A napokban már csak elszórtan várható csapadék, a hét közepétől szárazra fordul az idő.

Mint ismert, az előző héten hétfőn gyökeresen átalakult időjárásunk, a száraz, nyári meleg után egy markáns frontrendszer érkezett, térségünkben lelassult, így nagy területen hullott jelentős csapadék, főleg a Dunántúlon. A múlt csütörtökön pedig már egy újabb légörvény érte el a nyugati tájakat, ami még azóta is fölöttünk kavarog. A ciklon sokfelé okozott jelentős károkat a viharossá fokozódó szél miatt, illetve a nyugati folyókon és a Dunán komoly árhullámok is kialakultak. Jellemzően 40–70 milliméter eső hullott a két légköri rendszer hatására, de a nyugati országrészben 90–130 milliméter esett. A hőmérséklet a múlt héten hétfőn érkezett front hatására drasztikusan visszaesett, előbb északnyugaton, majd keddre keleten is, a hét második felében érkezett légörvény pedig újabb lehűlést hozott. Péntektől a nyugati területeken már csak 10 fok körül alakult a maximum hőmérséklet a HungaroMet jelentése szerint.

Az elmúlt tíz nap csapadékösszege

Forrás: HungaroMet

Bács-Kiskunban is sokat javult a helyzet

A Magyar Meteorológiai Nonprofit Szolgáltató Kft. (HungaroMet) jelentéséből kiderül, hogy az elmúlt több napos esőzésnek köszönhetően a talaj fölső 50 centiméteres rétegében mekkora a talajnedvesség a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában Bács-Kiskunban.

Kecskemét térségében fél méteres mélységben közel 64 százalékos mértékben nedvesedett át a talaj. Mindez a Homokhátságon, a szőlővidéken, azaz a vármegye középső területein kisebb értéket mutat, ott 45–50 százalék ez az érték. Ez nem kevés, pláne annak tükrében, hogy a múlt hét első felében csontszáraz volt a talaj.

A jelentésekből az is kiderül, hogy a szakemberek az elmúlt 90 nap adatait összevetették a sokévi átlaggal. Az esőzések jótékony hatása ellenére is a Bácskában így is 75–128 milliméterrel kevesebb csapadék hullott le a korábbi évek azonos időszakához képest. Valamivel jobb a helyzet Kiskőrös és Izsák térségében. Ott ez az összehasonlítás 80 milliméteres eltérést mutat. Azaz itt is gond van, mert kevesebb eső érkezett június 15. és szeptember 15. között, mint amit az előző sokévi átlag mutat, Kecskemét térségében ez a negatív érték 72 milliméter.