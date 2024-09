Feldman Zsolt elmondta hogy a támogatásoknak köszönhetően az utóbbi években mintegy 20 százalékkal nőtt az őshonos juhfajták állományainak és tenyészeteinek létszáma. A védett őshonos anyajuhok száma idén meghaladta a 13 ezret, a tenyészetek száma pedig a 150-et.

Kovács Ernő, Bács-Kiskun vármegye főispánja, Feldman Zsolt államtitkár, dr. Salacz László országgyűlési képviselő és Farkas Ildikó, Kunadacs polgármestere

Fotó: Beküldött fotó

A vidékfejlesztési programban támogatható volt a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése. Így például a cigája juh, a cikta juh, a gyimesi racka, a hortobágyi (magyar) racka, a magyar merinó, tejelő cigája és a magyar parlagi kecske is. A felhívás révén közel 2 milliárd forint támogatásban részesültek a juhtartók, és közel 50 millió forintot kaptak a kecsketartók – tette hozzá az államtitkár.

Feldman Zsolt emlékeztetett arra, hogy a vidékfejlesztési programos támogatás lejártát követően is folytatódott az állati genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása. Idén tavasszal jelent meg az „Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, és szakmai támogató tevékenység megvalósításának támogatása” című pályázati felhívás. A konstrukció keretében három célterület mentén valósul meg az állati génmegőrzés támogatása.

Fotó: Beküldött fotó

A felhívás kötelezettségvállalási időszaka 2024. május 1-től 2029. április 30-ig tart, a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 3. és 2024. július 3. között volt lehetőség.