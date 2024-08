A nyárbúcsúztatónak nevezett kőrösi vásárok nemigen tartogatnak jó üzleteket a tenyésztőknek. A vásárban kialakult lanyha forgalom alul múlta a sertéstartók egyébként sem túl nagy reményeit is. Pedig a korábbi vásárokhoz képest legalább 25-30 százalékot engedtek az árakból. A családi portákon a hízóba állítás, nem ez idő tájt.

Nyár végén sokat engednek a malacok árából a tenyésztők

Fotó: Miklay Jenő

Tóth József helybeli gazdálkodó 20 ezer forintért kínálta a választásiakat, kevés sikerrel. – A szaporulat a jelenlegi árakon talán 4-5 százalék hasznot hoz, azzal a feltétellel, hogy saját földünkön termesztjük meg a takarmányokat. Akik a terménypiacról szerzik be az eleséget, rajta vesztenek. Ősszel vélhetően ismét nő a kereslet. Ezt abból gondolom, hogy malacból egyre kevesebb kerül piacra, továbbá a kisgazdaságokban mind többen hizlalnak néhányat. A magas bolti húsárak miatt ki-ki maga próbálja megoldani a családi ellátást – mondta a tenyésztő.

Az utóbbi időben alighanem a szarvasmarha-tenyésztés teljesítménye csökkent a legnagyobb mértékben. Például szerte Bács-Kiskun vármegyében alig lehet kapni borjakat. Akinek mégis akad értékesítendő állománya, nehezen talál rá vevőt. Ezt állítja Tisóczki László kiskunhalasi gazdálkodó. – Rendszeresen felhajtok a nagykőrösi vásárba, ahol gyakran sikerült már túladnom a borjakon. Utóbb két bikát és egy üszőt szállítottam, az előbbiekért darabonként 370 ezret az üszőért 270 ezret szeretnék kapni. Élősúly kilogrammot számolva nagyjából hasonló összeget kapnák értük a felvásárlótól is, de ott most áll a vásár. A hőség miatt korlátozzák az ilyen cégek külországi kiszállításait – summázta.

Borjak Kiskunmajsáról. Tisóczki László olykor a messzi kőrösi vásárban talál vevőt

Fotó: Miklay Jenő

Úgy tűnik, a szárnyasok, nyulak forgalmát nem befolyásolja az időjárás. A kisállatok kereslete mindig jelentős, abból következően az árakat is könnyen kézben tartják a tenyésztők. A nyárbúcsúztató vásárban is jellemzően sok baromfit és házinyulat árultak. Ahogy a sertéshizlalásra, úgy baromfiállomány létesítésére is a hentesáruk drágulása készteti a kisgazdaságokat. Azzal a különbséggel, hogy a kisállatok hizlalásba fogása kevésbé függ az évszakoktól.