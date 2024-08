– Az egyik legfontosabb ágazat Magyarországon a turizmus-vendéglátás. Ezt kormányzati szinten is így gondolják. Melegkonyhás vendéglátóegységek számára jelenleg is vannak kiírva pályázati lehetőségek – fűzte hozzá Korenika Attila.

Vannak vendégeink, csak kevés időt töltenek el a városban

– Kecskemétre visszatérve, éves szinten az látható, hogy akár belföldről, akár külföldről az idelátogató turisták nem sok időt töltenek el a városban. A vendégéjszakák száma nem magas, nem éri el átlagban a hármat. Az egyik idegenvezető kollégám mondta nekem korábban, hogy az egyik csoportja rekordalacsony, 27 percet töltött el Kecskeméten. Ez persze az utazásszervezőkön is múlik – mesélte a szakember, hozzátéve, hogy Kecskemétre jellemző módon hétvégére visszaesik a vendégforgalom, de ezt a városban megrendezendő kulturális-, illetve zenei fesztiválok kompenzálhatják.

A marketingen múlik?

A város adottságai jók. Múzeumok, fantasztikus épületek, gyönyörű főtér, parkok és egy szabadidőközpont is van Kecskeméten. Vajon mi az oka annak, hogy mégis kevés időt töltenek el itt a turisták?

– A város és a Dél-Alföld régió is jelentős marketingtevékenységet folytat a népszerűsítés érdekében. Nem gondolom, hogy ezzel lenne gond. A turisták szemléletén múlik ez. Attól függetlenül, hogy nem vízparti városról beszélünk, mégis sok látnivalóval, élményközpontokkal rendelkezünk helyben és a környéken is. Egyszerűen ilyen gondolkodással indulnak útnak a vendégek, a vízpart fontos kritérium a választásnál – mondta Korenika Attila.

Kecskemét a kávézók városa

Történelmi hagyományai vannak annak, hogy Kecskeméten rengeteg kávézó van.

– A korábbi évtizedekben, évszázadokban is több szép, patinás kávézó volt a főtéren. A szálláshelyekhez és éttermekhez képest náluk is jellemző, hogy kell forgalom- és bevételcsökkenéssel számolniuk nyáron, azonban kevesebb kávézó zár be, mint étterem. Kecskeméten inkább az eloszlásuk az, ami aránytalan. A belváros már telítve van, magas a kávézók száma a központban, illetve ez a vendéglátóipari egységekre általánosan is elmondható. Ha egészségesebb lenne az arány, lehet, hogy egyszerűbb helyzetben lennének forgalom szempontjából a vendéglátóipari egységek – mondta Korenika Attila, éttermi mester, a Neumann János Egyetem vendéglátóipari közgazdásztanára, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület titkára.