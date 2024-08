A település vezetője elmondta, a környezetvédelmi projektet a Discovery Center Nonprofit Kft., az Iskolakertekért Alapítvány és a lakiteleki önkormányzat mintegy 12 millió forintos uniós támogatásból közösen valósítja meg. A program során első lépésként szeptemberben kétnapos konferenciát és bemutatót tartanak a szakemberek Lakiteleken a helyi iskolásoknak, kiskert tulajdonosoknak, illetve földműveléssel foglalkozó gazdáknak. A bemutató során elsajátíthatják azokat a legújabb módszereket, amelyekkel akár otthon is bevizsgálhatják kertjeik talajminőségét és azt is megtudhatják, hogy a kapott eredmények alapján, hogyan tudnak azon változtatni, javítani – sorolta az alpolgármester.

Javítják a talajminőséget az egészségesebb életért

Fotó: Shutterstock

Fehér István azt is elmondta, talajmintát vesznek az iskolában található Színeskertből, ahol a permakultúra már jelen van és egy elhanyagoltabb területről is. Így össze tudják majd hasonlítani, milyen az a talaj, ahol a természetben zajló ökológiai folyamatok érvényesülnek, és azt is láthatják majd, milyen az emberek által kizsigerelt, károsított termőföld.

A talajvizsgálati módszerekről filmet is készítenek azért, hogy még több ember számára hozzáférhetővé tegyék azt a tudást, amivel megóvhatjuk a termőföldet.

Fehér Istvántól azt is megtudtuk, hogy a HuMUSz projekt az Európai Unió Talajmissziójának részeként valósul meg. A program bevonja és aktivizálja az önkormányzatokat és régiókat a talaj egészségének védelmében és helyreállításában. Az önkormányzatok élen járnak a helyi talajgazdálkodásban, szabályozásban, innovációban és közösségépítésben, ezért kulcsfontosságúak a Talajmisszió helyszíni telepítésében. Amellett, hogy felhívja a figyelmet az egészséges talaj – minden emberi gazdaság alapja – fontosságára, a projekt képessé teszi a közösségeket arra, hogy megfelelő helyi megoldásokat alkossanak maguknak.

A Talajmisszió célja, hogy fenntartható talajgazdálkodáson keresztül vezesse az egészséges talajra való átállást. Ennek érdekében az Európai Unió Európa-szerte elősegíti a tudáscserét, a párbeszédet és a tudatosság növelését a talajegészségügy értékével, valamint annak kihívásaival és megoldásaival kapcsolatban.