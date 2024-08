– A gyümölcs beltartalmi értéke jó, de a termés mennyiség az kérdéses, kevesebb a vártnál. A borvidéken ugyanis 300-400 milliméternyi csapadék hiányzik, ami pedig a bogyók súlyát befolyásolja. Ráadásul az elmúlt hetekben sem esett eső. A napsugárzás olyan mértékű, hogy megégtek a szőlő levelei, sok helyen a fürtökkel együtt. A hatalmas meleg miatt, délután szinte alig lehet dolgozni a kombájnokkal. A gépek nehezen bírják a hőséget, illetve a forró gyümölcsöt nem szívesen fogadják a pincészetek. Azok ugyanis csak akkor tudják feldolgozni az alapanyagot és tudnak jó minőségű bort készíteni, ha előtte lehűtötték a termést, ehhez pedig rengeteg energiára van szükség, és annak pedig tetemes a költsége. Így Kaskantyú környékén-is, akárcsak a szomszédos Kiskőrösön is, hajnalban, sőt van olyan kombájnos, aki már hajnal kettőkor áll be az ültetvényekbe, hogy a hűvösebb időben szüretelje le a szőlőt. Mivel a hazai bor és must mennyiségéből körülbelül 1 millió hektoliter exportra megy, és ez az export ár alapvetően befolyásolja a szőlő felvásárlási árát, így nem mindegy, hogy az Európai Unió három nagy szőlő-és bortermelő országa, Olaszország, Spanyolország és Franciaország mekkora termésre számít – mondta Filus János szőlész.

Hogy mi is a helyzet az említett három országban? Úgy tűnik, hogy a spanyolok és az olaszok jó terméssel számolnak, míg a franciáknál a tőkék a szokásos mennyiséget hozzák. Azaz a magyar bor külpiaci helyzete nem lesz könnyű az idén és jövőre.

Kiskőrös határában 2200 hektáron terem a szőlő.

A város környékének a szőlő ültetvényeinek a területe nagyobb, mint némelyik hazai borvidék területe. Kunföldi Pál, a kiskőrösi Kossuth Szövetkezet elnöke azt mondja, a szövetkezet úgy készül, hogy augusztus 28-ig leszüretelnek szinte mindent. Már augusztus 17-én a kékfrankos jelentős részét is beszállították a céghez a tagok. A tapasztalata szerint a Bianca és az Aletta megfelelő lédús fürtökkel fizetett. Mint fogalmazott a piac a mai napig ellentmondásos, mert a minőségi szőlőket – Generosa, cserszegi fűszeres, Zöld Veltelini – nem különböztetik meg az ár szempontjából, így vegyes fehérszőlőként kezelik. Azaz, ugyanúgy 130-135 forintot adnak a felvásárlók értük, mint a Bianca vagy az Alettáért.