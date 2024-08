A kukorica a május végi reményteljesen életerős állapotából lassanként sorvadásnak indult. A júliusi, augusztusi forróságban szinte felperzselődtek a szántóföldi növények, a termés kötődése helyenként minimális, ám nem mindegyik hibrid esetében. Más-más a várható hozam a különböző tenyészidejű kukoricáknál.

A nagykőrösi homokos magaslatokon augusztus közepére kisült a szárazságot sokáig tűrő cirok

Fotó: Miklay Jenő

– Megfigyeléseink szerint, a korábbi vetésű kukoricák többet adnak a később vetett hibrideknél. Az utóbbiak virágzása ugyanis a hőség idejére esett, ezért gyatrább a termésük kötödése. Összességében a térségben hektáronként 3-5 tonna körül becsülhetőek az átlaghozamok. Fele annak, ami kedvező időjárási viszonyok között teremhetne. A szűkös termés oka lehet még a termesztők takarékoskodása is. A műtrágyapiacra jellemző erőteljes drágulás következtében sok gazdálkodó a korábbiakhoz képest kevesebb tápanyagot használ fel a szántóföldeken. Az alapműtrágyák csökkenése mindenképpen kihat a hozamokra. Súlyosbítja a helyzetet a gyapottok-bagolylepke nagy populációjának megjelenése is. A kártevők berágták magukat a kukorica csövekbe, a napraforgó tányérokba. A megsérült növényi részek könnyen kaphatnak gombafertőzést, a keletkező toxin pedig értéktelenné teheti a termést – magyarázta Pesti Gábor a nagykőrösi gazdakör alelnöke.

A kalászosok sem úszták meg a minőségromlást

Idén úgy tűnik, a szántóföldi növények termésének minősége a kalászosok esetében is gyengébb más évekhez képest. A Homokhátság gazdaságaiban átlagosan 4-4,2 tonna búzát takarítottak be, kevés helyen 5-6 tonna is összejött hektáronként. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságok többségében csak a költségek térülnek meg. Pesti Gábor szerint ugyanannyi szemtermésre vonatkoztatva az árbevétel kinél-kinél igen különböző.

– A búza-össztermés nagyobb része takarmány minőségű, az étkezésinek minősíthetők aránya jóval kisebb. Ezért az utóbbinak tonnájáért napjainkban már 85 ezer forintot is megadnak a piacon. A minőségromlást a májusi esők okozták, lényegében kilúgozták a szemekből a tápanyagokat. A napraforgónál ugyancsak számíthatunk romlásra a bagolylepke rágása nyomán keletkező gombásodás miatt. Ráadásul a termését ez a növény is szűken adja az aszályban, hektáronként talán 1-2,5 tonna között.