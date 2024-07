A frissen szedett szilvát most Csehországba, Szlovákiába, Németországba és Ausztriába szállítják. Az idei fagyok miatt jóval kevesebb a termés Lengyelországban és Németországban, így az ott keletkezett piaci rést használja ki a keceli szövetkezet. Ezekben a napokban tv-, és kápia paprikát is csomagolnak a cég telephelyén, amelyet Németországba szállítanak. – A szilvából akkora a hiány az export piacokon, hogy szinte mindegy milyet is szállítanak, csak kék legyen és ízletes – fogalmazott az elnök.

Fresh Fruit TÉSZ hűtőházában a munkatársak csomagolják az exportra szánt paprikát

Fotó: Barta Zsolt

A Lepotica már leérett, most a Stanley fajta szüretelés következik. Kecel környékéről, Békésből, Somogyból Baranyából is érkeznek szállítmányok szinte minden héten a céghez.

– A szilvaszüret éppen egy hónapja kezdődött. Bár nálunk is előfordultak tavaszi fagyok, a mennyiség nem lesz kevesebb, mint volt tavaly a becslések szerint. Az árak az idén jobbak, mint voltak az elmúlt években. Például a meggy esetében 280 forintnál indult a felvásárlási ár. Akinek jó termése volt, az az idén jól járt. Az ipari szilváért pedig 120 forint volt a kilónkénti ár. A frisspiaci gyümölcs esetében ez 200-300 forint között alakul. Az idén a TÉSZ 4-5 ezer tonnányi terméket – gyümölcsöt és zöldséget – exportál külföldre – sorolta Juhos Csaba.

A fentieken kívül a bodzát is keresik a feldolgozók és a kereskedők. Mivel az elmúlt két évben nem voltak nagy termések, így mára a raktárak készletei lecsökkentek. A becslések szerint várhatóan akár 220 forint is lehet a bogyós gyümölcs ára kilónként. Ez jónak számít a tavalyihoz képest. Az elnök azt mondja, hogy csak ott lehet megfelelő mennyiségű árut előállítani, ahol az öntözés megoldott. Egyre forróbb az időjárás, az esők ritkán látogatják a környéket, így enélkül a beruházás nélkül nincs lehetőség a biztonságos termelésre.