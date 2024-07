Idén a homokhátsági kajsziültetvényekben az elvárható termésnek átlagosan körülbelül 60-70 százaléka fagyott meg virágkorában. A múlt évet kivéve immár évek sorozatában mutatkozik ez a veszteség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdaságokban nem egyformán pusztít a fagy. Kis területeken is jelentősek lehetnek az eltérések. Például Nagykőrösön, a Hangács dűlőben ugyanazon fajtákat magukba foglaló ültetvényekben rendszerint nagyobb a fagykár, ellenben néhány kilométerre a feketei határban több termés marad a fákon.

Kántorjánosi meggy. Megbízható, bőtermő fajta

Fotó: Miklay Jenő

– Saját gyümölcsös gazdaságom a Kálmánhegy dűlőben kitettebb a fagyoknak, akár a közeli dűlőkhöz képest is. A hátrány megmutatkozott utóbb, a kajsziültetvényben a termés java része tönkre ment. A fajták között azonban jelentős eltérések mutatkoztak. Nálunk a Pannónia kajszi is károsodott ugyan, de jóval több termés maradt a fákon, szemben a szinte semmit nem termő Ceglédi óriással vagy mondjuk, a Ceglédi piroskával. Évek távolában is egyértelműen a Pannónia kajszi produkál hozamot akkor is, amikor más fajtákat megviselnek a kora tavaszi fagyok. Ilyen tapasztalatok után kijelenthetjük azt, hogy a Pannónia telepítésével mérsékelhetjük a kajszisokban a veszteségeket – mondta el tapasztalatait Füle Zoltán, nagykőrösi gyümölcskertész.

A Pannónia termése lekváralapanyagként került piacra a gazdaságból, kilónként 800 forintért. A többi gyümölcsféle szüretét a minap fejezték be. Füle Zoltán a kajszi elmaradását is számba véve, összességében bő közepesnek jellemzi az idei gazdasági eredményt. A szüret is legalább annyi aggodalommal telt a gyümölcsös gazdaságokban, ahogy a súlyos rizikót hordozta a virágzás időszaka. A gyakori esőzések súlyos veszteséget jeleztek kilátásba, a gombabetegségek által. Az esővíztől főleg a cseresznye károsodott, például a Carmennél volt gyakori a szemek felrepedése. Szerencsére a veszedelmesebb kórokozók távolt maradtak a gondjuk viselt ültetvényektől.