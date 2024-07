Páhi környékén is a gabona egy része kiégett. Pecznyik Béla gazdaköri elnök azt mondta, hogy a kombájnt nem engedte be 3,5 hektárnyi tritikáléba. Azért a termésért, ami túlélte, nem volt érdemes ugyanis költeni a gépi munkára. A kukoricások is szenvednek, ezek egy része most sül ki ezekben a napokban. Ilyen hőségre emberemlékezet óta nem volt példa, mondta Pecznyik Béla. A gondokat az is növeli, hogy a piacon is beestek az árak. Nem kell a zöldség, a répa vagy a krumpli. Ezt érzékelik a multik is, és különböző dolgokra hivatkozva küldik vissza az árut a termelőkhöz. Az egyik megyében termelő cég például 35 raklap árut kapott vissza a napokban. Ebben a 38 fokos melegben a dinnye és a barack fogy, más szinte alig. A zöldségtermesztő gazda azt mondja, hogy locsolás nélkül nem bírják a növényei. Éjjelenként 3 óránként szalad a földjére és locsolja a répát, mert különben a másnapot nem érnék meg.

Herczeg Imre, keceli gazda is panaszkodott, azt mondja, hogy a szőlőkben megállt a fejlődés. A növény még bírja a forróságot, de a bogyók most nem növekednek. Azonban ezek az ültetvények jobb helyzetben vannak, mint például a bodza, ott ugyanis a gyökérzet nem megy le mélyre, viszont a talajfelszín közelében csontszáraz a föld. Így a fák egy része már a kiszáradás határán állnak. Eső május vége óta alig volt. A kertjében 90 centiméter mélyen nedves föld nem található. A kukorica egy része Kecel környékén kiégett, más gabonatáblák is kisültek az elmúlt napokban. Abban lehet reménykedni, hogy a következő napokban csökken a hőmérséklet. Talán még egy kevés eső is eshet majd.

Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz

Ritter Imre, soltvadkerti gazdaköri elnök azt mondta, hogy életmentő esőt kapott Soltvadkert környéke hétfőn. Egy óra alatt úgy 30 milliméter esett le. Óriási ennek a jelentősége, mert a Bócsa–Soltvadkert–Kiskőrös vonalon több napon keresztül nappal 40 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. A szőlő úgy-ahogy viseli ezt a hőséget, de a gyümölcsfák már érzik. Például az őszibarack minősége romlik, kisebb a termés mennyisége, egy része csak ipari feldolgozásra alkalmas. Hosszú távon azonban fel kell készülni arra, hogy az öntözést megszervezzék az Alföldön, művelési technikát kell váltani és más növényfajokat kell majd termeszteni a klímaváltozás eredményeként, mondta Ritter Imre.