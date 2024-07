KSH 1 órája

Mutatjuk, mennyit keres egy fizikai dolgozó Bács-Kiskun vármegyében

Mennyit kérhet egy fizikai dolgozó a cégvezetőtől? A kérdés nem egyszerű. A vállalkozások többnyire titokban tartják azt, kit és mekkora bérrel vesznek fel. De általában az első közös céges buli után kiderülnek a titkokban tartott számok. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is közzétesz havonta adatokat, amelyekkel be lehet lőni a havi bérek összegét. Mi most ezeket adjuk közre.

Barta Zsolt Barta Zsolt

A Központi Statisztikai Hivatal megállapítása szerint Bács-Kiskun vármegyében egy fizikai dolgozó átlagbére 302 ezer 291 forint volt. Ezt tisztán érkezett az adott munkatárs bankszámlájára április elején. Ezzel szemben egy értelmiségi átlagkereset jóval magasabb összeg volt. Aki diplomás munkát végez, annak az első negyedév végén 435 ezer 876 forint volt a bére. Ez azt jelenti, hogy közel 133 ezer forinttal volt magasabb az értelmiségi bér a tavasz első hónapjában, mint a fizikai dolgozók keresete. A KSH adatai szerint az építőiparban dolgozók nettó bére 265 993 forint

Fotó: Pozsgai Ákos / illusztráció Hogy néz ki a statisztikusok elemzése szerint a vármegyei munkaerőpiac? Az idei első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest lényegében változatlan létszámban, átlagosan 149 ezren álltak alkalmazásban a Bács-Kiskun vármegyei székhelyű munkáltatóknál. Az alkalmazottak háromnegyedét foglalkoztató versenyszférában kismértékben, 0,3 százalékkal, a költségvetési intézményeknél 1,0 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma. A tíz, legtöbb főt foglalkoztató nemzetgazdasági ág közül a legnagyobb mértékben a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban és a szállítás, raktározásban dolgozók létszáma bővült, 4,3, illetve 4,0 százalékkal. A legjelentősebb munkáltatónak számító feldolgozóiparban dolgozók száma 1,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélkül számolt havi nettó átlagkeresete – a közfoglalkoztatottakéval együtt – az egy évvel korábbihoz képest 14,3 százalékkal, 356 ezer forintra nőtt. Ezzel folytatódott a korábbi időszakok emelkedő tendenciája, de ennek ellenére az alkalmazottak 14 százalékkal kevesebbet kerestek az országos átlagnál. Egyes építőipari hivatások esetében a lenti táblázatban említett nettó 265 ezres bér távol esik azoktól a keresetektől, amelyekre szert tesz egy magánvállalkozó. Például egy festő vagy akár egy víz-gázszerelő ma már annyit kereshet idehaza, hogy nem éri meg nyugatra mennie dolgozni. A külhoni bérek ugyan magasabbak, mint az itthoniak, de a kinti megélhetési költségek miatt a nyugati fizetés előnye jóval kisebb, mint az volt 10–15 éve. Arról nem is beszélve, hogy így távol kerül a mester a családjától. A családi létet pedig nem pótolja a jobb fizetés elérésének a lehetősége.

A vendéglátóiparban látható alacsony bérek is távol vannak a valóságtól. Egy éttermi menedzser elmondása szerint, ha ilyen kevés pénzt – nettó 222 ezer forintot – adna a szakácsának vagy a pincérének, akkor már aznap lehúzhatná a redőnyt. A dolgozói búcsút intenének neki. Ez az a szektor, ahol a borravalóval megduplázható az említett hivatalos bér. Fizikai dolgozók nettó bére ágazat ezer forint mezőgazdaság 253 532 feldolgozóipar 355 708 építőipar 265 993 kereskedelem 267 554 szállítás és raktározás 256 165 vendéglátás 222 548 közigazgatás 379 958 oktatás 236 172 egészségügyi szolgáltatás 256 727 Forrás: KSH