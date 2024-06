Az MTI közleménye szerint a tárcavezető a Mercedes vezetőivel folytatott egyeztetéseket követően arról számolt be, hogy erre a tárgyalásra olyan időszakban került sor, amely alapvetően meghatározza az autóipar jövőjét, a szektor ugyanis forradalmi átalakuláson megy keresztül, s mostanra gyakorlatilag csupán az elektromos átállás sebessége a kérdés.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Bús Csaba

– Ez olyan helyzet, amikor nem csak az autóipari vállalatok, hanem az országok is versenyeznek azokért a lehetőségekért, azokért a beruházásokért, fejlesztésekért, amelyek eldöntik azt, hogy a jövőben mely országok kerülnek az új korszak győztesei közé, és melyek azok, akik adott esetben hátrányba kerülnek, vagy nem tudják a megfelelő hasznot kivenni ebből az újonnan kialakuló iparágból – jelentette ki. Majd leszögezte, hogy Magyarország mindig is az európai autóipar egyik fontos fellegvára volt, így van és volt is ez a hagyományos meghajtás időszakában, és jó esély van arra, hogy így legyen az elektromos meghajtás időszakában is. – Az elmúlt évek során a világ autóiparának nagy vállalatai sorra hozták azokat a beruházási döntéseket, amelyek nyomán Magyarországra telepítették azon beruházásaikat, amelyek a saját szempontjukból is fontosak voltak az új elektromos autóipari korszakra történő átállás tekintetében – emlékeztetett.

– Magyarország tehát jó úton van abban az irányban, hogy ennek az új autóipari korszaknak a nyertesei közé tartozzunk – közölte.

– Ez sok-sok új munkahelyet jelent Magyarországon, ez modern technológiát jelent Magyarországon, ez gazdasági növekedést jelent Magyarországon - sorolta. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a Mercedes a világ autóiparának egyik legfontosabb vállalata, a globális elektromos átállás egyik éllovasa és a magyar gazdasági növekedés egyik záloga, amely jelenleg is 600 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat hazánkban. Tájékoztatása szerint így jelentősen nőni fog az elektromosautó-gyártási kapacitás Kecskeméten, ezek a fejlesztések ráadásul azt fogják eredményezni, hogy a Mercedes nyolc-kilencezer főre fogja emelni a magyarországi munkavállalói számát.