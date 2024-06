Szijjártó Péter a Fico-merényletről: valaki megölésére biztatni nem fér össze a szólásszabadsággal

– Az európai politika fekete napját jelentette május 15-e, amikor Robert Fico szlovák miniszterelnök megölését kísérelte meg egy merénylő. Arról szólnak a hírek, hogy azóta megnőtt a politikusokat ért fenyegetések száma. Mit gondol, ilyen szempontból kinyílt Pandora szelencéje és fokozottan kell óvni a kontinens politikusait?

– A háborús pszichózis egyre erősebb Európában. Az európai parlamenti választások tekintetében a végső visszaszámlálás időszakában vagyunk, amely választások sorsdöntőek a kontinens jövője szempontjából, ezért a hangulat is fokozódik. Május 27-én az Európai Unió Külügyminiszterek Tanácsában is olyan hangulattal találkoztam, amivel a tízéves eddigi külügyminiszteri pályafutásom során soha: voltak már kőkemény és személyeskedő vitáink is, de ilyen kiabálás, idegeskedés, durva hangnem egészen eddig nem volt jellemző. A háborúpárti tábor jól láthatóan fél a megmérettetéstől, és ez olyan helyzeteket okoz, mint amit Szlovákiában is tapasztaltunk. Egy fontos következtetést érdemes levonni: a szólásszabadság természetesen egy mindenki által tisztelt szabadságjog, de valaki megölésének örülni, arra biztatni, azt dicsőíteni, az egyszerűen nem fér össze a szólásszabadsággal. Eljött az ideje annak, hogy a nyilvános kommunikációban, beleértve a közösségi médiát is, az államok elkezdjék szabályozni a gyűlöletbeszédet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Bús Csaba

Jobboldali fordulatot vár a kormány a választásoktól

– Még Fico miniszterelnöknél maradva. Orbán Viktor miniszterelnök kecskeméti látogatásakor egy fontos szövetséges elvesztéséről beszélt a szlovák miniszterelnökkel történtekkel kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy Magyarország egyedül maradt, egyetlen békepárti országként az Európai Unióban. Hogyan tudja képviselni álláspontját a magyar kormány egyedüliként az unióban?

– Immár 14. éve kormányzunk Magyarországon, és ezalatt az idő alatt kizárólag a nemzeti érdek határozta meg a külpolitikai döntéseinket. Bennünket sosem tántorított el a nemzeti érdek képviseletétől az, ha 26-an, vagy korábban 27-en álltak velünk szemben. Én magam személyesen is megtapasztalhattam az Európai Unió különböző tanácsi formációiban, hogy milyen egyedül állni a többiekkel szemben. A Külügyminiszterek Tanácsában is ez történt – néhány csendes és szégyenlős támogatás begyűjtésével, de a hangos többséggel szemben álltam. Természetesen könnyebb, ha többen vagyunk, már az is könnyebb, ha ketten vagyunk. Ez a lehetőség egy ideig még nem lesz adott, de őszintén reménykedünk abban, hogy jobboldali fordulat történik az európai parlamenti választáson. Reméljük azt is, hogy Fico miniszterelnök úr felépül, és hogy Trump elnök úr nyer az amerikai elnökválasztáson. Ha ez a három tényező összeáll, akkor Európának egy sokkal szebb, nyugodtabb és békésebb jövője lehet, mint ahogy az jelenleg kinéz.