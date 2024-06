Az előadó szólt arról is, hogy a hazai kis- és középvállalkozások termelékenysége jelentősen alacsonyabb, mint a nyugati vállalkozásoké. Ha ezen változtatnak, akkor az ország versenyképessége szemlátomást javulni fog. Bár az elmúlt több mint egy évtizedben egymillióval nőtt a munkában állók száma itthon, ennek a bővülésnek a hátterét azonban főleg az 55–74 év közötti munkavállalók biztosították.

A vállalkozók és az előadók kicserélték egymással a tapasztalataikat és az információkat

Fotó: Barta Zsolt

Az előadó átadta a szót munkatársának, Kenyeres Lászlónak, az Egyensúly Intézet projektmenedzserének, aki a Jánoshalmi járást mutatta be. Szó esett a rendezvényen arról, hogy a térségben 25 kisvállalkozás, 2 középvállalkozás, míg 518 egyéni és 28 mikrocég működik. Ezek jelentős munkaadók, a sikereiktől függ a családok jóléte, jövője.

Az előadások után kerekasztal-beszélgetésen vettek részt a vállalkozók. Ezen elhangzott a vállalkozók részéről, hogy bár kiváló földek vannak a térségben, a mezőgazdaság a padlón van. Az lenne jó, ha valaki tisztességesen integrálná a termelőket. Egy kereskedő azt mondta, hogy az agrárcégek tőle is vásárolnak, de leginkább Stihl fűrészt, hogy kivágják az ültetvényeket. Egy kozmetikus arról számolt be, hogy egyre több a kontár az ő területükön is. Volt olyan szolgáltató, aki arra panaszkodott, hogy a szektorukban bár egyre nagyobbak a kiadások – hangszórók, állványok vásárlása –, nincsenek megfelelő pályázatok, amelyek a fejlődésüket segítené. A vendégelőadók feljegyezték a vállalkozók hozzászólásait, hogy egy külön elemzőanyagban ezeket az illetékesek elé tárják.