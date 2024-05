A társaság éves beszámolója szerint az alacsonyabb nyersanyagárak és a javuló gyártási költségek pozitív hatását ellensúlyozta a magasabb inflációs környezet, valamint az ellátási láncokhoz kapcsolódó megemelkedett költségek. A nemzeti hírügynökséghez eljuttatott közleményben azt írták, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár meghatározó szerepet tölt be a Mercedes-Benz Cars globális termelési hálózatában. Ezt bizonyítja, hogy a vállalat több mint 1 milliárd eurót fektet be, és 2024-ben tovább bővíti a kecskeméti üzemet.

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az elektromos modellek gyártása mellett számos átalakítás történik a meglévő gyár területén: a jelenlegi kompakt modellek utódainak, az új MMA-modellek (Mercedes-Benz Modular Architecture) gyártására való felkészülés jegyében, valamint a konszern stratégiájának részeként új akkumulátorbeszerelő-üzem épül a Mercedes jövőbeli tisztán elektromos hajtású modelljeihez szükséges nagyfeszültségű akkumulátorok számára. Az automatizált és manuális összeszerelési lépések során azonban nem történik nyersanyagfeldolgozás – olvasható a közleményben. Arról is beszámoltak, hogy a folyamatban lévő gyárbővítés részeként egy új karosszéria- és összeszerelő üzem is épül, ahol az évtized közepétől teljesen elektromos MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) modellek készülnek majd. Az összeszerelősor kompakt elrendezése rövidebb szállítási útvonalakat tesz lehetővé. A meglévő festőüzem is átfogó korszerűsítésen esik át: a felületkezelési és fényezési folyamat a jövőben megújuló és szén-dioxid-semleges energiaforrásokra támaszkodik majd.

A jelenlegi kompakt modellek sorozatgyártása 2023-ban zökkenőmentesen zajlott, és elkészült a modellfrissített EQB első ügyfélautója is. Kecskeméten az előző évben több mint 174 ezer jármű gördült le a gyártósorról. A magyar beszállítóktól vásárolt anyagok és szolgáltatások részaránya továbbra is jelentős részt képviselt, hiszen szolgáltatásaik, nyersanyagaik és nem termelésre használt beruházásaik beszerzéseinek 42 százaléka magyar beszállítókhoz volt köthető.