Kecel határában több száz hektáron termesztenek bodzát, amelynek a felvásárlási ára az elmúlt években kiszámíthatatlan volt. A pandémia idején kilónként 300-400 forintot is adtak a bogyós gyümölcs kilójáért, majd amikor megszűnt a Covid-19 ez az ár 100 forint alá esett.

A felvételen a Csonka család szüretel a bodzásukban tavaly augusztusban

Fotó: Barta Zsolt

Becslések szerint a korrekt piaci érték kilónként 200 forint lenne. Ebből nem csak az önköltségét fedezi a termelő, de haszna is marad úgy, hogy közben az ültetvény felújítására is futja. Egyebek mellett erről is szó esett a napokban tartott keceli szakmai rendezvényen, amelynek a helyi Fresh Fruit TÉSZ adott helyet. A rendezvényen Csizmadia György, Botész ( Bodzatermelők Értékesítési Szövetkezete) és Juhos Csaba, Fresh Fruit TÉSZ vezetői adtak elő. A Fenntartható növényvédelem, szermaradék mentes termelés – Gyuris Ármin növényvédelmi szaktanácsadó, Biocont Kft. munkatársa tartott ismertetőt. Növényvédelmi kihívások és aktuális tennivalók címmel pedig- Kaponyás Ilona, szaktanácsadó (Botész / Fresh Fruit TÉSZ) részéről osztotta meg a gondolatait. Az ezredfordulón alig néhány száz hektáron termesztettek bodzát idehaza, majd ez a terület nagyság 2018-ra elérte a közel 6400 hektárt. Jelenleg 6000 hektáron termesztenek közel 20 ezer tonnányi bodzát.

A keceli Fresh Fuit TÉSZ egyik termében gyűltek össze a környékbeli bodza termelők

Fotó: Barta Zsolt

A Covid idején azért nőtt meg a gyümölcs presztízse, mert a természetes alapanyagból készített termékek iránti kereslet megemelkedett. Ekkor a felvásárlási ár elérte a 300-400 forintot is. Miután a pandémia lecsengett, a kereslet is csökkent, az ára pedig megzuhant, miközben a költségek jelentősen emelkedtek az inflációnak köszönhetően. Emellett megjelent az olcsó, alacsony minőségű ukrán termék is, amelyek nagy részét nem klasszikusan karbantartott, jó minőségű termő fákkal ellátott ültetvényekről szüretelték, hanem út menti fákról. A piac megtelt elegendő bodza terméssel, így a korábbi árak jelentősen estek. Így nem tudni, hogy mire is lehet az idén, vagy akár közép távon számítani. Ez pedig azért fontos kérdés, mert az ültetvények tulajdonosai legyen az szőlő-, gyümölcsös, vagy akár bodza legalább 20 évre terveznek előre. E gyümölcs termesztése jelentősen nőtt 2010 és 2020 között. 2010-ben csak 621 hektáron, míg 2020-ban 2100 hektárt meghaladó területen foglalkoztak a bodza termesztésével Bács-Kiskunban.

Hihetetlenül értékes bogyós gyümölcs

Nemzetközi egyetemi tudományos kutatások sora mutatta ki, hogy a bodza antibakteriális és antivirális, továbbá gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, immunerősítő és sejtszaporodást gátló tulajdonságokkal rendelkezik. A- és B-vitamin is megtalálható benne, C-vitamin tartalma pedig duplája a citrusféléknek. Betegség megelőzésre, gyógyulás elősegítésére is kiváló lehet.