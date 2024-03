Tavaly a fagy elvitte a hazai kajszibaracktermés nagy részét, és csúnyán belemart az őszibarackosokba is. Mivel kevesebb gyümölcsöt termettek a fák, így több energiával rendelkeznek ahhoz, hogy idén akár nagy terméssel hálálják meg a gazdák gondoskodását. Ritter Imre Soltvadkert határában két hektárnyi őszibarackossal foglalkozik. A helyi gazdaköri elnök abban bízik, hogy ebben az évben szerencséjük lesz a termelőknek, és egy jó terméssel örvendeztethetik meg a vásárlókat. Addig persze rengeteg munka várja a termelőket. Most a metszés ideje van. Erről a munkáról így írt a soltvadkerti gazda kérdésünkre.

Ritter Imre az almásában metszi a fákat

Fotó: Ritter Imre

Őszibarackfa metszése: először a sérült, száraz részek eltávolítása történjen meg, majd a belül keresztben növő gallyakat kell kimetszeni. Az őszibarack főként az egyéves termővesszőkön hoz termést, ezért főleg ezek megfelelő kialakítására kell törekedni. Figyelni kell, hogy a fa méretéhez és kondíciójához képest ne hagyjunk túl sok termőfelületet, mert csak így garantálható a megfelelő méretű barack. Jellemző az őszibaracknál a vázágak felkopaszodása, ezt bevágással lehet kiküszöbölni, illetve azzal, hogy az egyéves hajtásokat nem hagyjuk hosszúra. Csakúgy, mint a szilvánál, itt is külső rügyre kell metszeni, illetve figyelni kell arra is, hogy egymás mellett két új vessző ne legyen. Őszibaracknál is jellemző a földből kinövő sarj, melyet minden évben el kell távolítani. Javasolt minden gyümölcsnél a tavalyi lehullott lomb eltávolítása a fák közeléből, mert a gombabetegségek terjedését elősegítik. Virágzás előtt, ha nincs megfelelő mennyiségű csapadék, akkor érdemes öntözni a fáinkat, mert a termékenyülést elősegítjük vele.

A szilvafa metszése: Ritter Imre fél hektárnyi szilvát is termeszt. A metszési munkákról így írt hírportálunknak. A szilva főleg egyenesen felfelé növő hajtásokat nevel, ezeket úgy kell ritkítani, hogy a felkopaszodott régi ágakat kell kivenni és helyette kiválasztani és meghagyni egy új vesszőt. Ne hagyjunk a régi ág eltávolításánál csonkot, mert betegségeknek nyújt felületet. Az esetlegesen keresztben álló ágakat el kell távolítani. A meghagyott felfelé növő termőágakat, ha vissza akarja vágni a gazda, akkor azt külső rügyre kell metszeni. A törzsön előfordulnak hosszú, egyenes, intenzíven felfelé növő hajtások, melyeken ritkán vannak a rügyek, ezeket vízhajtásoknak nevezzük és tőből ki kell venni őket. Ügyelni kell az arányos koronaforma megtartására, és hogy szellős, a napfény által jól átjárható legyen a lomb. Szilvánál gyakran előfordulnak a törzs tövénél a földből kinövő sarjhajtás(ok), ezeket lehetőleg csákánnyal ki kell vágni a földből – írta Ritter Imre, a Soltvadkerti Gazdakör elnöke, gyümölcstermesztő.

Minden kis ágra oda kell figyelni a jó termés érdekében, mondta Ritter Imre gyümölcstermesztő

Fotó: Ritter Imre

Almafáink fajta és az alany, illetve a talajadottság függvényében rügyeznek, vagy közvetlenül az előtti állapotban vannak. Aki még nem metszett, annak ajánlott minél előbb elvégezni a munkálatokat, mert a meleg időjárás miatt gyorsan várható a rügyek fejlődése, ezáltal a pirosbimbós állapot, majd a virágzás. A Soltvadkerti Gazdakör elnöke, aki öt hektáron termeszt – golden és idared – almát, az almafákkal kapcsolatban tájékoztatott.

Az almafa metszése: először a száraz, élettelen hajtásrészeket eltávolítjuk. Az alma nem terem elsőéves vesszőkön, általában a második, harmadik éves hajtásokon hoz termőrügyet, ezért az elsőéveseket visszavágjuk tíz-tizenöt centiméter hosszúra. Nagyon ritka, hogy az elsőéves hajtáscsúcson van virágrügy, de ha van a fán elegendő termőfelület, akkor azt érdemesebb eltávolítani. A befelé növő vesszőket ki kell vágni, azok ugyanis korlátozzák majd leveles állapotban a napfény bejutását. A koronából úgy kell kivágni vázágakat, hogy szellős, napfénytől átjárható legyen, tehát nem szabad hagyni, hogy túl sűrű legyen a lomb. Ez jó hatással van a következő évi hajtásfejlődére is. A fa központi tengelyén van a törzs (sudár), melynek csúcsi részét úgy kell metszeni, hogy legfelül elágazó oldalág ne legyen, mert az konkurenciája a felfelé törő sudárnak. Persze nem mindenki akar magas fát a könnyebb szedés és egyéb munkák miatt, akkor a kívánt magasságban el kell vágni a sudarat, és ott el fog ágazni – mondta Ritter Imre az almafák metszéséről.