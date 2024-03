A városházi rendezvényen mintegy száznegyven gazdálkodó vett részt. Önálló előadást ugyan nem tartott, de az ágazatra nehezedő gondokról, a megnyíló támogatási lehetőségekről Bányai Gábor országgyűlési képviselő, kormánybiztos, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség társelnöke is beszélt. Bányai Gábor arra kapacitálta a gazdákat, hogy elsősorban ne a támogatások kifizetésére várjanak, koncentráljanak, mert az részben elkényelmesít, hanem próbáljanak meg azok nélkül gazdálkodni, és ami legalább ennyire fontos, tudásukat a legkorszerűbb ismeretekkel gyarapítsák. A képviselő számadatokon keresztül követendő példaként Lengyelországot, a nem uniós országok közül Szerbiát hozta fel.

Font Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke

Fotó: Zsiga Ferenc

Dr. Nobilis Márton államtitkár egyebek mellett rámutatott, hogy a gazdaságfejlesztési természetű intézkedések egyúttal környezeti és klímacélokat is szolgálnak. Ennek megfelelően a KAP Stratégiai Tervben külön zöld beruházások is szerepelnek. Az államtitkár szerint az állattenyésztési ágazat széleskörű problémái között ott vannak az elavult létesítmények, a régi technológiák és a magas termelési költségek. Ezek modernizálására, csökkentésére szolgál a 2024. márciusában megnyíló állattartó telepek fejlesztése pályázat. Még ugyanebben a hónapban érkezik a kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása pályázat, áprilisban pedig az öntözésfejlesztési pályázat indul. Júliusban két újabb felhívás jelenik meg. Egyik a Fiatal gazda pályázat 2024, itt a támogatás összege szabadon felhasználható. A másik a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című pályázat, amelynek célja, hogy azoknak a kisebb gazdálkodóknak nyújtson támogatást, akik a fejlesztéseket önerőből nem tudják megkezdeni.

Szabó Endre, a Magyar Államkincstár KAP és Nemzeti Agrártámogatások Végrehajtásáért Felelős igazgatója prezentációjában kiemelte: az aszály miatti kárenyhítési juttatások támogatotti köre széles, az ukrán gabona beáramlása miatt a gazdáknak kiosztott kompenzáció mintegy 6 milliárd forintot tett ki. A Vidékfejlesztési Programban több mint 48 ezer gazdálkodó kapott támogatást összesen 1413 milliárd forint összegben. Az igazgató szerint meghallották a gazdák véleményét, ezért jövőre jobb és egyszerűbb elektronikus naplót, egyszerűbb ügyintézést ígért. Az államtitkár érzékeny témának nevezete, hogy más vármegyék mellett egyes gazdák Bács-Kiskunban sem kaptak kifizetést, ezért humánerő átcsoportosításával felgyorsítják az ellenőrzési folyamatot. Az igazgató szerint ezektől az ellenőrzésekről nem kell megijedni, a kérelem módosítására és az adategyeztetésre lehetőség van.

A városházi rendezvényen mintegy száznegyven gazdálkodó vett részt

Fotó: Zsiga Ferenc

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége elnöke először globálisan, majd földrészenként ismertette a gabonatermést, megemlítve, hogy ebben Oroszország és Ukrajna mindig is az élvonalba tartozott. Az elnök arra bíztatta a gazdákat, hogy a gabona termesztésénél minél előbb a minőség irányába mozduljanak el, mert a jelenlegi problémákra hosszabb távon csak ez lehet a megoldás azzal együtt, hogy a vásárlók is az igényes magyar termékeket keresik majd a polcokon.

Dr. Józsi Klára kalocsai ügyvéd agrárgeneráció váltás témakörben tartott eladása már csak azért is a figyelem középpontjába került, mert júniusban nyílik meg ez a régen várt pályázati lehetőség. A szakember a közérthetően elmondott és elmagyarázott törvényi rendelkezések ellenére azt javasolta, hogy a gazdák ennél a jelentős lépésnél nagyon körültekintően járjanak el, mindenképpen – a szabályozás szerint is – ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz forduljanak, és a változás részleteinek átbeszélésébe agrártanácsadót vonjanak be.